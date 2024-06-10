متاح الآن!! لينك الاستعلام عن نتائج الصف العاشر الكويت 2024 بالرقم المدني عبر موقع الوزارة

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن قرب ظهور نتائج الصف العاشر للطلاب، مما يتيح للطلاب ولأولياء الأمور الاستعلام عن الدرجات في جميع المواد الدراسية، في هذا المقال والفقرات التالية سنتعرف على خطوات الحصول على نتيجة الطلاب عبر موقع وزارة التربية الكويتية باستخدام الرقم المدني الخاص بالطالب في جميع المدارس داخل المدن المختلفة في الكويت.

موعد ظهور نتيجة الصف العاشر في الكويت

من الجدير بالذكر أنه تم إجراء اختبارات الصف العاشر في الكويت خلال الفترة من 15 إلى 27 مايو، بناءً على ذلك فإنه من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب، وأيضاً رصد جميع النتائج ورفعها على منصة وزارة التربية الكويتية، حيث ستعلن الوزارة عن ذلك بشكل رسمي فور اعتماد النتائج.

تعرف على درجات الصف العاشر في الكويت وتوزيعها على مختلف المواد

كما أعلنت أيضاً وزارة التربية الكويتية عن توزيع درجات الطلاب في الصف العاشر، والتي جاءت كالتالي:

60 درجة: لمواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، والكيمياء.

80 درجة: لمادة الرياضيات.

20 درجة: لمواد مثل المعلوماتية والتربية البدنية.

40 درجة: لمواد التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية، والأحياء.

استخراج نتائج الصف العاشر في الكويت

هذا وبمجرد الانتهاء من تصحيح الدرجات واعتماد النتيجة، ستكون جميع نتائج الطلاب في الصف العاشر بمدارس الكويت متاحة عبر الإنترنت من خلال الموقع المخصص لذلك، حيث يمكن الحصول عليها باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية الكويتية: التوجه إلى الموقع الرسمي للوزارة للحصول على النتيجة.

الدخول إلى خدمات الطلاب: الضغط على قسم خدمات الطلاب.

إدخال البيانات المطلوبة: إدخال جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها مثل الرقم المدني.

عرض النتيجة: الضغط على زر عرض النتيجة.

الاطلاع على الدرجات: ستظهر نتيجة الطالب المراد الحصول على درجاته، متضمنة الدرجات في جميع المواد الدراسية وكذلك المجموع الكلي وحالة الطالب من النجاح أو الرسوب.

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