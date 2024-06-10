“برقم الجلوس والاسم إعرف نتيجتك”رسميًا موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر بوابة التعليم الفني

الجدير بالذكر أنه قد انتهت امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول لكافة التخصصات يوم الخميس الماضي الموافق 6 يونيو 2024، ومنذ أن انتهت الامتحانات ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من أولياء أمور طلاب المرحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام، لذلك نوضح خلال السطور التالية عن موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي الفني تابعوا معنا.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024

من المقرر تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بطرح موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024، ولكن بعد الانتهاء من مرحلة تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات لكافة المواد الدراسية، وتوزيع الدرجات، وفور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، يتم الإعلان عنها في صوره درجات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير رابط إلكتروني يمكن لجميع الطلاب والطالبات الدبلومات الفنية الحصول على النتيجة إلكترونيا، وذلك من خلال الدخول على المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، ولكن بإتباع الخطوات التالية:

الولوج على المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لبوابة التعليم الفني 2024 من هنا ثم الضغط على أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية( تجاري، فندقي، زراعي أو صناعي). ثم قم بتدوين رقم الجلوس الخاص بالطالب. ثم الضغط على خانة عرض النتيجة. انتظر لحظات حتى تظهر لك النتيجة أمامك على الشاشة يمكنك حفظها في صورة pdf.

توزيع درجات التعليم الفني الصناعي 2024

وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الصناعي، نقدم اليكم توزيع الدرجات الخاصة والتعليم الصناعي لهذا العام: