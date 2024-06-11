“لمن لم تظهر نتائجهم بدون رقم سري” نتائج الطلاب نظام نور برقم الهويه Noor/Login الفصل الدراسي الثالث 1445 noor.moe.gov.sa

قد أدى طلاب المملكة اختبارات الفصل الدراسي الثالث بتاريخ ال4 من شهر يونيو للعام الجاري 2024، وامتدت فترة أداء الاختبارات لحوالي 5 أيام وقد منحت الوزارة للأسر وأبنائهم خدمة من خلالها يمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال حسابهم الشخصي في منصة نظام نور، وقد كشفت الوزارة عن أن النتائج سوف يتم الاعلان عنها قريبا، ونحن سوف تتولى أمر إيضاح كل التفاصيل المتعلقة ب نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية بدون رقم سري في سطور هذه المقالة.

نتائج الطلاب نظام نور برقم الهويه

سوف نوفر لكم أكثر من طريقة يمكن من خلالها معرفة درجات الطلاب عبر نظام نور باستخدام رقم الهوية وبدون رقم سري، ومن خلالهم يمكنك الوصول لمعرفة نتائج الطلاب بشكل سهل ويسير، لذا سوف نعرض امامكم طريقة الوصول لنتائج الطلاب عن طريق استخدام رقم الهوية، وذلك تجدوه من خلال الخطوات الموضحة فيما يلي:

قم بالتوجه إلى منصة نور الإلكترونية المتوفرة عبر شبكات الإنترنت. بعد ذلك يتطلب منك تدوين اسم الطالب. ادخل نسبة تقدم الطالب. قم بالتوجه إلى أسفل الصفحة، ثم حدد المادة. وأخيرا قم بالنقر على الدائرة الظاهرة أمامك أعلى الفصل الدراسي الثاني، سوف تكشف لك عن مجموع الطالب.

طريقة معرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثالث لعام 1445 في منصة نور الإلكترونية

الآن بإمكانك اتباع بعض الخطوات التي سوف يتم عرضها فيما يلي من أجل الوصول لمعرفة نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثالث لعام 1445 في منصة نور الإلكترونية المتوفرة عبر شبكات الإنترنت، وإليكم هذه الخطوات فيما يلي:

الخطوة الأولى فيها يجب الذهاب إلى موقع نظام نور.

الخطوة الثانية تبدأ فيها بتسجيل دخولك إلى النفاذ الوطني.

الخطوة الثالثة توجه إلى أسفل الصفحة ل اسم الطالب.

الخطوة الرابعة توجه إلى خانة نتيجة الطالب.

بإمكانك التوجه إلى المنصة من أجل الاستعلام عن تفاصيل درجات الطلاب في نظام نور، وذلك عبر الدخول للنظام ثم إدخال اسم الطالب، والرقم السري التي منحته لك المدرسة، وبعدها ادخل رقم الهوية وسوف تظهر أمامك قائمة بأسماء الطلاب اختر اسم الطالب وتوجه إلى صفحته، وانقر على درجات الطالب في المادة وسوف تظهر أمامك.