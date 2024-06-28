تحديث واتساب الذهبي برابط مباشر ضد الحظر🔴 تحميل اخر اصدر WhatsApp Gold V11.45

برنامج الواتس اب الذهبي يعتبر من أكثر البرامج التي يستهدفها فئة الشباب والمراهقين بنسبة أعلى عن باقي الفئات الأخرى وذلك لما يتميز به من الكثير من إعدادات الخصوصية التي يمنحها و يوفرها البرنامج للمستخدم، لذا وبعد تحميل البرنامج لفترة معينة يتطلب البرنامج إلى التحديث فيلجأ مستخدمي البرنامج الى البحث عن خطوات تحديث واتساب الذهبي، حتى يتمتع بالنسخة التي وفرتها واتساب المعدلة للواتس اب الاصلي فهم يتشابهون بنسبة كبيرة في العديد من الخدمات والايقونات المتاحة في التطبيق.

تحديث واتساب الذهبي

نظراً إلى اهتمام الكثير من مستخدمي واتساب الذهبي بمعرفة كيفية تحديث البرنامج فنحن الان سوف نوفر أمامكم خطوات تحديث واتساب الذهبي واليكم في البداية ما يتميز به هذا التطبيق:

تحتاج في البداية أن تقوم بتنزيل تطبيق واتساب الذهبي ضد الحظر.

يمتاز تطبيق واتساب الذهبي بأنه يُمْكِّنك من فصل الانترنت عن التطبيق.

يمتاز تطبيق واتساب الذهبي بأنه يمكنك من ضبط إعدادات الخصوصية فيمكنك من إخفاء مؤشرات القراءة وآخر ظهور.

يوفر إمكانية إرسال أكبر عدد يزيد عن 30 رسالة دفعة واحدة كما يتيح الرسائل التلقائية.

يوفر إعداد مجموعات للأصدقاء.

يطلب منك إدخال رقم الحماية عند تحميل التطبيق.

يوفر خاصية تشغيل السجلات التلقائية.

كما يوفر خاصية الرد التلقائي.

ما وجه الاختلاف بين الواتساب الذهبي والأصلي

نوضح لكم إجابة سؤال ما أوجه الاختلاف بين تطبيق واتساب الذهبي وتطبيق واتساب الأصلي، فيما يلي:

تطبيق واتساب الذهبي هو نسخة معدلة من التطبيق الأصلي ولكن يزيد عليه العديد من الإضافات والخصائص في إعدادات الخصوصية والميزات التي يقدمها، ولكنه يؤدي نفس وظائف الأصلي. من ناحية عامل الأمان فإنه يمكن تنزيل تطبيق واتساب الأصلي واختيار الأمان لأنه يضمن لك حماية خصوصيتك ويعمل على صيانة التطبيق بشكل مستمر، بينما تطبيق واتساب الذهبي فهو يسهل اختراقه فهو يفتقر لعنصر الأمان والحماية. واتساب الأصلي يتميز بسهولة الاستخدام، أي يمتاز بذلك التطبيق الأصلي، في حين أن تطبيق واتساب الذهبي يمكن أن يتوقف أو يهنج في بعض الأحيان.

طريقة تنزيل الواتس أب على هواتف آبل