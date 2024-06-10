“تخلصي من زن وملل طفلك”.. اضبط الآن تردد قناة توم وجيري 2024 أخر تحديث على جميع الأقمار الصناعية بإشار قوية

زادت نسبة البحث عن تردد قناة توم وجيري التحديث الاخير 2024 بالتزامن مع بدء الاجازة الصيفية للأطفال من المدارس في الكثير من الدول، حيث ترغب الأمهات والآباء في معرفة التردد الخاص بالقناة للاستمتاع بكل ما تقدمه عبر شاشتها على مدار اليوم دون توقف، حيث تستعرض قناة توم وجيري عبر شاشتها باقة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية المناسبة للفئات العمرية المختلفة، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والأناشيد الدينية الأغاني الترفيهية وغيرها، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع فتابعونا في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري

تعتبر قناة توم وجيري من أكثر قنوات الاطفال العربية مشاهدة، والتي تمكنت من تثبين نجاحها وتحقيق مكانة مرموقة بين القنوات المنافسة لها في وقت قصير، كما تعتبر من القنوات الأمنة على الأطفال فهي تقدم محتوى خالي من أي مشاهد خارجة أو ألفاظ غير مناسبة للأطفال، ومن أجل الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة إليكم ترددها على جميع الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: sd.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: sd.

مزايا قناة توم وجيري

تعتبر قناة توم وجيري من أبرز قنوات الأطفال في المنطقة العربية كلها، والتي تتميز عن غيرها من القنوات ببعض المزايا ومنها: