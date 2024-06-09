لولو عايزة ماما.. الآن تثبيت تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والاستمتاع بأقوى باقة من أغاني الاطفال المميزة

استطاعت قناة وناسة أن تنال إعجاب الملايين حول الوطن العربي في الفترة الأخيرة، وحققت القناة أكبر قاعدة جماهيرية عريقة بفضل ما تقدمه للأطفال الصغار من أغاني وبرامج على مدار اليوم، وتتميز القناة بتقدم محتواها مجاناً دون مقابل مالي وهذا مما جعل مشاهدتها على مدار اليوم متاح أمام الجميع، ويمكن استقبال القناة من أي مكان من خلال ترددها على القمر الصناعي، ويزداد البحث بشكل متكرر عن تردد قناة وناسة الجديد 2024.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

يعتبر تردد قناة وناسة للأطفال من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها بقوة خلال الفترة الأخيرة من قبل الأمهات والآباء، فالقناة تعبر الأكثر بحثاً بخلاف القنوات المنافسة لها وتتمتع بأعلى نسبة مشاهدة من جميع الدول العربية، فالقناة اصبحت روتين يومي عند الكثير من الأطفال ولا يمكنهم تغيرها، وإليكم تردد القناة الجديد وهو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

جودة القناة: sd.

كما يمكن استقبال قناة وناسة عبر القمر عرب سات بالبيانات التالية:

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أبرز أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة من الأغاني الترفيهية والتعليمية الخاصة بها، وتلك الأغاني منها:

أغنية لولو عايزة ماما.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية مين الي سرق الجزمة.

أغنية ميدو بيلعب بالكبريت.

أغنية لولو وماما.

أغنية بيب بيب.

أغنية لولو والحيوانات.

أغنية يا لولو يا لولو.

أغنية يا شرطة يا حرامي.

أغنية ميدو ضربها لولو.

خطوات تثبيت تردد قناة وناسة

إذا كنت ترغب في تثبيت تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الاستقبال عليك اتباع الخطوات التالية: