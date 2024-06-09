ملهاش مثيل هشة وطرية كيكة الفانيليا الخرافية احلي طريقة هتجربيها ناجحة ومكوناتها مظبوطة

كيكة الفانيليا هي من أكثر أنواع الكيك شيوعًا واستحبابًا لدى الكبار والصغار على حدٍ سواء، ولا عجب أن معظم الأمهات يفضل تحضيرها في المنزل، فعلى الرغم من وفرة أنواع الكيك المتنوعة، إلا أن كيكة الفانيليا تبقى الخيار الأفضل، وتقدَم هذه الكيكة المميزة في المناسبات المختلفة، كأعياد الميلاد والتجمعات العائلية، وذلك لبساطة مكوناتها وسهولة تحضيرها دون الحاجة إلى جهد كبير لهذا، وإذا كنت تبحثين عن طريقة إعداد كيكة فانيليا هشة ولذيذة، فتابعي معنا في السطور التالية للتعرف على أسرار إنجاز هذه الحلوى المفضلة.

طريقة عمل كيكة الفانيليا الشهية

لتحضير كيكة فانيليا هشة وناجحة، من الضروري الالتزام بكميات المكونات المضبوطة فبهذه الطريقة نضمن نجاح الكيكة بنسبة 100%.

المكونات:

2 كوب دقيق

3/4 كوب زيت

كوب ونصف سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 بيضات

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب لبن ونصف

2 ملعقة كبيرة آيس كريم فانيليا

الخطوات: