استعلم من هنا”.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في العراق لعموم المحافظات بالرقم الامتحاني

ازدادت معدلات البحث المتكرر في عموم محافظات العراق عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية اقتراب الإعلان عن النتيجة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وهذا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والتي أوشكت بالفعل على الانتهاء لتعلن النتيجة في موعد أقصاه قبل عيد الأضحى المبارك، وإليكم الآن من خلال موقعنا البديل نيوز نتعرق معاً على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية التفاصيل التي تتعلق بنتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق، والتي أكدت أن النتيجة حالياً قيد التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وقريباً جداً ستعلن أمام الجميع بشكل مركزي وإلكتروني عبر موقعها الرسمي، ومن أجل الحصول على النتيجة عليك اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يتم التوجه إلى موقع الوزارة من “هنا“.

يتم تسجيل الدخول للموقع.

اختيار أيقونة النتائج.

اختيار المرحلة الدراسية التابع لها.

تحديد أيقونة الدور الأول.

من ضمن المحافظات التي تظهر أمامكم عليكم اختيار المحافظة التي تنتمي إليها.

إخال الرقم الامتحاني في الحقل المخصص له.

الضغط على كلمة بحث.

على الفور ستظهر النتيجة حين ظهورها.

متى موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024؟

أكدت وزارة التربية العراقية أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لظهور النتائج حتى تلك اللحظة، ولكنها أكدت أن النتيجة اقتربت للظهور أمام الجميع، وهذا بمجرد الانتهاء من أعمال الصحيح ورصد الدرجات والمراجعة التي تتم حتى وقتنا هذا، كما وضحت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة أمام الجميع قبل عيد الأضحى عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا أيضاً.