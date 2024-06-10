بكل احترافية.. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع بطعم خيالي ونكهة خطيرة جربيه وهيعجبك

في عمق المطبخ الشرقي حيث تتلاقى الأصالة والإبداع، ويبرز طاجن ورق العنب بالكوارع كأحد الأطباق الفاخرة التي تجسد فن الضيافة والترحيب، وهذا الطبق الذي يجمع بين النكهات الغنية والمكونات المتنوعة، يقدم تجربة طهي فريدة ترضي الجميع، وذلك بسبب طعمه المميز والرائع كان طاجن ورق العنب بالكوارع موضع اهتمام عشاق المطبخ الشرقي، إذ يسعى الكثيرون إلى تجربة أكثر من مطعم من حين لآخر للحصول على هذا الطبق بطريقة مثالية وفي هذا المقال، سنستعرض مكونات هذا الطبق الفاخر وكيفية تحضيره في المنزل بأسرع وقت ممكن، لتتمكنوا من الاستمتاع بهذه التجربة الطهي الأصيلة في منازلكم.
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
المكونات
- 1 كيلو من ورق العنب
- واحدة الكوارع مقطعة قطع متوسطة
- كوبيبن من الأرز المصري المنقوع
- نصف كيلو من الطماطم المفرومة
- 1 بصلة كبيرة مفرومة
- ربع كوب من عصير الليمون
- نصف كوب من البقدونس المفروم
- ربع كوب من الشبت المفروم
- ربع كوب من الكزبرة المفرومة
- ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت ذرة
- الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون
- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة
- ماء للسلق
طريقة التحضير:
- في البداية اخلط الأرز مع الطماطم البصل والبقدونس والشبت والكزبرة وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح، الفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة لتحضير الحشوة.
- افرد ورق العنب وضع ملعقة صغيرة من الحشوة في وسط كل ورقة، ثم لفها بإحكام.
- في قاع الطاجن، رص الكوارع المقطعة، ثم ضع طبقات من ورق العنب المحشي فوقها.
- أضف كمية كافية من الماء لتغطية الكوارع وورق العنب.
- ضع الطاجن على نار متوسطة حتى يغلي الماء، ثم قم بخفض الحرارة واترك الطاجن لينضج لمدة ساعتين أو حتى تنضج الكوارع ويتشرب الأرز النكهات.
- قدم طاجن ورق العنب بالكوارع ساخناً مع شرائح الليمون والخبز الطازج.