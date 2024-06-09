القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026 مجاناً

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026 المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة في تصفيات المجموعة ( أ ) التي يسعي فيها المنتخب الوطني المصري من تحقيق الانتصار الرابع لضمان التأهل إلى المونديال، حيث حقق المنتخب الوطني 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما تتزايد الفرص حال الفوز على غينيا بيساو في المباراة التي تقام اليوم الإثنين الموافق العاشر من شهر يونيو 2024.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق المباراة الحاسمة في مشوار مصر نحو الصعود إلى المونديال أمام غينيا بيساو على قنوات اون تايم سبورت، كما يتم نقلها أيضا على مجموعة قنوات ssc السعودية، بتعليق مدحت شلبي، يذكر أن المنتخب الوطني المصري تمكن في المباراة الأخيرة أمام بوركينا فاسو في القاهرة بنتجة هدفين مقابل هدف، وتعد هذه المباراة هي الأولي للمدير الفني للمنتخب الوطني المصري حسام حسن.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر أمام غينيا بيساو

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني المصري حسام حسن مباراة غينيا بيساو بتشكيل متوازن، كالتالي:

في حراسة المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع يلعب بكل من ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم، محمد هاني، محمد حمدي.

خط الوسط اكرم توفيق، مروان عطية، أمام عاشور.

خط الهجوم: زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزجية، مصطفي محمد.

فمن المتوقع أن ينزل في الشوط الثاني محمد شريف، حمدي فتحي، عمر كمال، مصطفي فتحي، وفقا إلى نتيجة الشوط الأول من المباراة.