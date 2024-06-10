تحديث واتساب بلس مجانا (ضــد الحظر) بمميزات وخفايا ممتازة.. واتس اب الذهبي القديم بصورة جديدة اكتشفها قبل الكل

أصبح تحديث واتساب بلس الجديد من أكثر التطبيقات شهرة بين تطبيقات الدردشة، وجاءت هذه الشهرة بعد التطورات الجديدة التي طرأت عليه والتي جعلته يمتلك عدد كبير من المميزات عن غيره من باقي التطبيقات، ويعتبر تطبيق واتساب من أكثر تطبيقات الدردشة استخداما في العالم أجمع، وسنقوم بعرض مجموعة من المميزات التي يمتلكها تطبيق واتساب بلس وكذلك العيوب الخفية للتطبيق خلال سطور المقال التالي، فتابعوا معنا.

تحديث واتساب بلس

هل تعرفت على تحديث واتساب بلس والمميزات الجديدة التي يمتلكها هذا التطبيق، هذا ما سنقوم بعرضه خلال النقاط التالية:

يمتلك واتساب بلس مجموعة من المميزات التي من أبرزها إلغاء علامة صح الزرقاء والتي تجعلك تتمتع بقدر كبير من الخصوصية، حيث تتمكن من خلال هذه الميزة أن تقوم بقراءة الرسائل دون علم المرسل، وتبقي علامة صح باللون الرمادي كما هي.

كما تستطيع من خلال استخدام هذا التطبيق أن تقوم بإلغاء جاري كتابة رسالة، وجاري تسجيل مقطع صوتي، وكذلك إلغاء متصل الآن.

يمكن أيضا أن تقوم بغلق التطبيق برقم سري وبصمة اصبع، حتى لا يتمكن أحد من قراءة الرسائل الخاصة بك بدون علمك.

تتمكن من خلال هذا التطبيق أن تقوم بإرسال 300 رسالة الى عدد من أصدقائك في مرة واحدة.

تستطيع أيضا قراءة الرسائل التي قام الطرف الآخر بإرسالها ثم قام بحذفها مرة أخرى ولم يتمكن الطرف الآخر من معرفة أنك قمت بذلك.

عيوب تطبيق واتساب بلس

لقد قمنا بعرض مجموعة لا حصر لها من المميزات التي يمتلكها هذا التطبيق، إلا أنه لا يغفل علينا أن نعرض لكم أيضا بعض العيوب المتعلقة بتحديث واتساب بلس، والتي تكون بالشكل التالي: