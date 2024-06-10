سعره حنين وهيعجبك.. إنفينيكس تطلق إصدارات مميزة من سلسلة Infinix Note 40.. اشتريه وعلى ضمنتي

أعلنت شركة إنفينيكس مؤخرا عن إطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتفها الذكية Infinix Note 40 والتي تعد من أبرز الهواتف المنتظرة لعام 2024 حيث تتميز هذه السلسلة بمواصفات تقنية متقدمة وتصاميم أنيقة ما يجعلها خيارا مثاليا لمحبي الهواتف الذكية الباحثين عن الأداء القوي والسعر المناسب حيث تشمل الإصدارات الجديدة تحسينات كبيرة في مجالات الأداء والكاميرا والشاشة مما يعزز تجربة المستخدم ويضع هذه الهواتف في مقدمة المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات سلسلة Infinix Note 40

شاشة IPS LCD مقاس 6.78 بوصة بدقة FHD+.

معالج ثماني النواة MediaTek Helio G99.

جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي مع دعم التوسعة عبر بطاقة microSD.

كاميرا ثلاثية العدسات الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.

Android 13 مع واجهة XOS 8.0.

مميزات لسلسلة Infinix Note 40

توفر المعالجات الحديثة أداء ممتازا لتشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة.

شاشات كبيرة وعالية الدقة بمعدلات تحديث متقدمة لتحسين تجربة المشاهدة.

إمكانيات تصوير عالية الجودة بفضل الكاميرات المتعددة والعدسات المتنوعة.

سعة بطارية كبيرة مع دعم للشحن السريع لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي المكثف.

تصاميم جذابة وألوان مميزة تضفي لمسة عصرية على الأجهزة.

سعر سلسلة Infinix Note 40

ستتوفر سلسلة Infinix Note 40 في الأسواق بأسعار تنافسية تناسب شريحة واسعة من المستخدمين كما أنه من المتوقع أن تكون الأسعار كالتالي: