تعاون استثنائي بين الدوري السعودي وببجي موبايل PUBG Mobile.. اعرف التفاصيل

أعلن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية عن شراكة استثنائية مع لعبة “ببجي موبايل”، وهي واحدة من أشهر الألعاب على الهواتف المحمولة في العالم. هذه الخطوة تعتبر مبادرة مبتكرة تفتح آفاقًا جديدة في مجال الرياضات الإلكترونية، سيتاح للمشاهدين واللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة استثنائية لمتابعة ومشاركة في منافسات “ببجي موبايل” من خلال الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، وذلك مباشرة داخل تطبيق “ببجي موبايل”، الذي يمكن تنزيله مجانًا من متجر “آبل ستور” ومتجر “غوغل بلاي”.

تعاون الدوري السعودي وببجي موبايل

يمثل التعاون الاستراتيجي بين الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية ولعبة “ببجي موبايل” نقلة نوعية في عالم الرياضات الإلكترونية في المنطقة، حيث يمنح الجماهير فرصة فريدة لمتابعة الأحداث مباشرة دون الحاجة لمغادرة تطبيق “ببجي موبايل”، هذا التحالف يعزز تجربة المشاهدين واللاعبين على حد سواء.

أكد عبد الله النصر، مدير المنافسات الاحترافية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن “ببجي موبايل” هي لعبة شعبية جدًا في مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية، ومن خلال بث مجريات البطولة مباشرة داخل اللعبة نفسها، يهدفون إلى تعزيز الحماس والتفاعل بين الجمهور وعشاق اللعبة في المملكة.

أعرب جو زغبي، المدير الأول لعمليات الألعاب في “ببجي موبايل”، عن سعادتهم بالتعاون المميز مع الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، ويطمحون إلى تقديم تجربة تفاعلية استثنائية لعشاق اللعبة في المملكة من خلال بث بطولات ببجي موبايل مباشرة على التطبيق، هذا التعاون يبرز التزامهم بتقديم تجارب فريدة وممتعة لمجتمع اللاعبين في المنطقة.

متى تأسس الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية؟

تأسس الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية في عام 2020 بهدف أن يكون الركيزة الأساسية للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ويعمل على توطيد العلاقات بين الأندية واللاعبين السعوديين مع المشهد العالمي للألعاب الإلكترونية.

هذا التعاون بين الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية ولعبة “ببجي موبايل” سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي بين الجانبين، مما سيسهم في إثراء عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تقديم تجارب استثنائية للجماهير واللاعبين.