مؤشرات تنسيق مدارس التمريض العسكري 2024 بعد الاعدادية «جميع المحافظات»

تنسيق مدارس التمريض العسكري تنسيق مدارس التمريض العسكري من أكثر عمليات البحث التي تأتي بالتعاون مع الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية في أغلب المحافظات، حيث تختلف درجة التنسيق من محافظة إلى محافظة أخرى وذلك وفق لنسب النجاح في كل محافظة، كما أن مدارس التمريض العسكري تعد من أبرز البدائل للثانوية العامة التي يسارع عدد كبير من الطلاب في الالتحاق بها.

تنسيق مدارس التمريض العسكري

للعلم أنه في الغالب لا يختلف تنسيق مدارس التمريض العسكري عن التنسيق الخاص بالعام والماضي وذلك لأن أغلب النتائج تأتي متقاربة كل عام ومن المتوقع أن يكون التنسيق الخاص بمدارس التمريض العسكري على النحو التالي:

بالنسبة لمحافظة القاهرة فإنه من المتوقع أن تقل نسبة التقدير عن العام الماضي وذلك لأن نسبة النجاح هذا العام جاءت اقل من العام الماضي حيث سجلت هذا العام 84% بينما بلغت العام الماضي أكثر من 85 %.

أما بالنسبة لمحافظة الجيزة فهي على عكس القاهرة أي أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة التنسيق لهذا العام عنها في العام الماضي وذلك لارتفاع نسبة النجاح في محافظة الجيزة لهذا العام حيث بلغت نسبة النجاح لهذا العام 87% بينما كانت العام الماضي حوالي 85 %.

أما محافظة الاسكندرية فقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 86% وذلك مقارنة 83% للعام الماضي، اي أن نسية التنسيق سوف ترتفع للتنسيق الخاص بالتمريض العسكري لهذا العام.

تنسيق التمريض العسكري محافظات أخرى

وجاء تنسيق مدارس التمريض العسكري في بعض المحافظات الأخرى على النحو التالي: