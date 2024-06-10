الآن .. تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2024 TV لمتابعة أجمل الأغاني والأناشيد

قناة وناسة للأطفال تعتبر واحدة من أبرز القنوات العربية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، مع تزايد الإهتمام بتوفير محتوى غنائي آمن ومفيد للصغار، أصبحت القناة وجهة مفضلة للعديد من الأسر العربية، في هذا المقال سنتعرف على تردد قناة وناسة للأطفال وكيفية ضبطه على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم.

تردد قناة وناسة للأطفال

لضمان استقبال قناة وناسة للأطفال بجودة عالية، يمكنكم ضبط جهاز الإستقبال على الترددات التالية :-

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11430.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

محتوى قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهدف الأطفال من مختلف الفئات العمرية، تشمل هذه البرامج :-

الرسوم المتحركة : مجموعة من أشهر وأحدث الرسوم المتحركة العالمية والمحلية.

البرامج التعليمية : برامج تهدف إلى تعليم الأطفال مبادئ القراءة، الكتابة، والحساب بأسلوب ترفيهي.

الأغاني والأناشيد : تشكيلة من الأغاني والأناشيد التي تحفز الأطفال على التعلم والتفاعل.

القصص المصورة : قصص مشوقة تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والإجتماعية لدى الأطفال.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة للأطفال