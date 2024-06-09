هاتف بسعر 7000 جنيه… بمواصفات ممتازة للطلبة والشباب

هناك الكثير من أنواع الهواتف التي تندرج تحت فئة هاتف بسعر 7000 جنيه، حيث أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق التي يتم فيها طرح الكثير من أنواع الهواتف المختلفة والتي تتفاوت أسعارها في الأسواق المصرية، وتعد الهواتف التي يبلغ سعرها 7 آلاف جنيه هي هواتف من الفئات الاقتصادية التي تناسب أصحاب الدخل المتوسط في الشارع المصري.

هاتف بسعر 7000 جنيه.

يعد هاتف جلاكسي A 24-3 من أبرز الهواتف التي تندرج تحت فئة هاتف بسعر 7000 جنيه، حيث يتميز الهاتف بعدة مميزات يعد من أبرزها ما يلي:

جهاز جلاكسي A24-3 يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة fhd، وتبلغ نسبة التحديث 90 هرتز.

يأتي الجهاز برام 4 جوجل و128 جيجا بسعر حوالي 6500 جنيه مصري.

بينما يبلغ سعر هاتف جلاكسي A24-3 سعة 6 رام و 128 جيجا بايت حوالي 7900 جنيه مصري.

هاتف أبو A78 4G-4

يعد هاتف أبو A78 4G-4 من ضمن فئة هاتف بسعر 7000 جنيه تلك الفئة التي تناسب أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في مصر حيث يعد من ابرز مميزات الجهاز ما يلي: