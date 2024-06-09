هاتف بسعر 7000 جنيه… بمواصفات ممتازة للطلبة والشباب

هناك الكثير من أنواع الهواتف التي تندرج تحت فئة هاتف بسعر 7000 جنيه، حيث أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق التي يتم فيها طرح الكثير من أنواع الهواتف المختلفة والتي تتفاوت أسعارها في الأسواق المصرية، وتعد الهواتف التي يبلغ سعرها 7 آلاف جنيه هي هواتف من الفئات الاقتصادية التي تناسب أصحاب الدخل المتوسط في الشارع المصري.
هاتف بسعر 7000 جنيه.
يعد هاتف جلاكسي A 24-3 من أبرز الهواتف التي تندرج تحت فئة هاتف بسعر 7000 جنيه، حيث يتميز الهاتف بعدة مميزات يعد من أبرزها ما يلي:
- جهاز جلاكسي A24-3 يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة fhd، وتبلغ نسبة التحديث 90 هرتز.
- يأتي الجهاز برام 4 جوجل و128 جيجا بسعر حوالي 6500 جنيه مصري.
- بينما يبلغ سعر هاتف جلاكسي A24-3 سعة 6 رام و 128 جيجا بايت حوالي 7900 جنيه مصري.
هاتف أبو A78 4G-4
يعد هاتف أبو A78 4G-4 من ضمن فئة هاتف بسعر 7000 جنيه تلك الفئة التي تناسب أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في مصر حيث يعد من ابرز مميزات الجهاز ما يلي:
- شاشة الجهاز بحجم 6.43 بوصة أما عن معدل تحديث الشاشة فهو 90 هرتز.
- يحتوي الهاتف على كاميرا سليفي بدقة 8 ميجا بيكسل.
- وأيضا كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.
- بطارية الجهاز بسعة 500 ملي أمبير وهي داعمة للشحن السريع.
- الجهاز يتميز بوجود بصمة أصبع في الجزء السفلي من الشاشة.
- يمكن أن يتم شراء هاتف أبو A78 4G-4 والذي بسعة 8 رام ومساحة 128 جيجا بايت بحوالي 7900 جنيه مصري.
- أما النسخة التي تأتي بسعة 8 رام و 256 جيجا بايت فهو بسعر 8600 جنيه مصري.