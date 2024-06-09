“القطة المشمشية حلوه بس شقية”.. الآن تردد قناة بطوط كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات

في ظل التطور المتسارع في عالم وسائل الإعلام والترفيه، برزت قناة بطوط كيدز الجديدة كوجهة مفضلة للعائلات في عام 2024، وهذه القناة المتخصصة في المحتوى الموجه للأطفال حظيت باهتمام ملحوظ من قبل الجمهور، ما انعكس على ارتفاع مؤشرات البحث عنها وزيادة ملايين المشاهدات، وهو الذي جعل قناة بطوط كيدز تحظى بهذا الاهتمام الكبير وهو دفع المشاهدين إلى الإقبال على متابعتها عبر الأقمار الصناعية
تردد قناة بطوط كيدز الجديد عام 2024
في ظل الطلب المتزايد على محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال، وأصبحت قناة بطوط كيدز إحدى المنصات المفضلة للعائلات ولتمكين الجمهور من الوصول إليها بسهولة، تم الإعلان عن ترددات القناة عبر الأقمار الصناعية الرائدة على قمر النايل سات، يمكن ضبط تردد قناة بطوط كيدز على التالي:
- التردد: 11494
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
أما على قمر العرب سات، فيكون تردد القناة كالآتي:
- التردد: 11594
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
كيفية تنزيل تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024
إليك الخطوات التفصيلية لتنزيل تردد قناة بطوط كيدز الجديد في عام 2024:
- افتح جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز الاستقبال (رسيفر) لديك واذهب إلى قائمة “القائمة الرئيسية”.
- من القائمة الرئيسية، انتقل إلى قسم “الإعدادات” أو “النظام”.
- في قائمة الإعدادات، حدد خيار “التثبيت اليدوي” أو “إضافة قناة يدويًا”.
- في خيار التثبيت اليدوي، حدد نوع القمر الصناعي المستخدم (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل التردد الصحيح لقناة بطوط كيدز الجديد لعام 2024.
- اضغط على خيار “البحث” أو “حفظ” للسماح للرسيفر بالبحث عن القناة على التردد المدخَل.
- بعد اكتمال البحث والعثور على القناة، اختر “حفظ” لحفظ التردد والقناة في الرسيفر.