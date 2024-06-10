ساعة رايقة للناس الرايقة..اعرف دلوقتى مواصفات وسعر أفضل ساعات ذكية تدعم تقنية LTE

في عالم الساعات الذكية تعد التقنية LTE (الاتصال الخلوي) ميزة رئيسية تتيح للمستخدمين البقاء متصلين دون الحاجة إلى هاتف ذكي حيث يمكن لهذه الساعات إجراء واستقبال المكالمات وإرسال الرسائل النصية و البقاء متصلين بالإنترنت مباشرة فيما يلي نظرة على بعض من أفضل الساعات الذكية التي تدعم تقنية LTE بأسعار تنافسية تابعة لمعرفة التفاصيل ظ
Apple Watch Series 8
- من أهم مواصفاتها شاشة Retina تعمل دائما مستشعرات الصحة المتقدمة مقاومة للماء حتى 50 مترا.
- السعر يبدأ من حوالي 399 دولارا.
- المميزات يدعم الاتصال الهاتفي والرسائل تطبيقات الصحة واللياقة وميزات الطوارئ.
Samsung Galaxy Watch 5
- من أهم المواصفات شاشة AMOLED مراقبة النوم قياس ضغط الدم، ط مقاومة للماء والغبار.
- السعر يبدأ من حوالي 329 دولارًا.
- المميزات يدعم المكالمات والرسائل النصية تتبع الصحة واللياقة متوافق مع نظامي Android و iOS.
Fitbit Sense
- من أهم المواصفات شاشة AMOLED مستشعرات ECG و EDA مراقبة الإجهاد والنوم.
- السعر يبدأ من حوالي 299 دولارا.
- المميزات يدعم الاتصال الهاتفي، تطبيقات الصحة المتقدمة، نظام GPS مدمج.
Garmin Venu 2 Plus
- المواصفات الموجودة في الهاتف شاشة AMOLED،ط تتبع الصحة المتكامل، مراقبة الأكسجين في الدم.
- السعر يبدأ من حوالي 449 دولارا.
- المميزات يدعم الاتصال الهاتفي، الرسائل النصية، نظام GPS مدمج، عمر بطارية طويل.
TicWatch Pro 3 Ultra GPS
- من أهم مواصفات الهاتف شاشة مزدوجة (AMOLED وLCD)، مراقبة الصحة واللياقة، نظام GPS مدمج.
- السعر يبدأ من حوالي 299 دولارًا.
- المميزات يدعم المكالمات والرسائل النصية، تتبع النشاط واللياقة، بطارية تدوم طويلا.
Huawei Watch 3
- المواصفات الموجوده في الهاتف شاشة AMOLED، مراقبة الصحة واللياقة، نظام HarmonyOS.
- السعر يبدأ من حوالي 349 دولارا.
- المميزات يدعم الاتصال الهاتفي، الرسائل النصية، تطبيقات متنوعة، عمر بطارية جيد.
Oppo Watch
- المواصفات شاشة AMOLED، تتبع النشاط اليومي، مراقبة الصحة المتكاملة.
- السعر يبدأ من حوالي 279 دولارًا.
- المميزات يدعم الاتصال الهاتفي، الرسائل النصية، نظام GPS مدمج، متوافق مع نظام Android.
Apple Watch SE (LTE
- المواصفات الموجوده في الهاتف شاشة Retina، مستشعرات الصحة الأساسية، مقاومة للماء حتى 50 مترا.
- السعر يبدأ من حوالي 329 دولارا.
- المميزات يدعم المكالمات والرسائل النصية، تطبيقات الصحة واللياقة، ميزات الطوارئ.