التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024، التي تقدمها الحكومة الجزائرية سعياً منها لتقديم يد العون للمواطنين الغير قادرين على تحمل الغلاء المعيشي الذي ينتج عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والمنحة هي واحدة من عدة منح وبرامج تسعي بها الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ذوات الدخل المنخفض و المنعدم وخلال هذه المقالة سوف نتعرف اكثر عن خطوات التسجيل داخل المنحة بالإضافة إلى الشروط التي وضعتها الدولة للحصول على المنحة.

التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024

وقد قدمت الحكومة الجزائرية طريقة التسجيل للمنحة إلكترونيًا بخطوات بسيطة فقط وهي كالآتي:

عليك أولًا الولوج إلى المنصة الإلكترونية لوكالة التشغيل الوطنية.

ومن ثم عليك تسجيل الدخول بها إذا كان لديك حساب بالفعل وان لم يكن لديك حساب عليك أنشاء حساب جديد.

بعد أن تتم عملية تسجيل الدخول، ادخل على نموذج التسجيل الإلكتروني للمنحة.

املأ استمارة التسجيل الإلكترونية وذلك بإضافة كافة البيانات المطلوبة بالخانات المخصصة لها.

ومن ثم عليك إرفاق كافة الوثائق والمستندات التي تثبت استحقاقك للمنحة.

بعد التأكد من صحة البيانات التي أدخلتها انقر فوق كلمة “إرسال الطلب”.

وبعد دراسة طلبك من قبل الجهات المختصة سوف يتم الرد عليك بالقبول أو بالرفض وفي حالة قَبُول طلبك سوف يتم اعلامكم بموعد المقابلة الشخصية.

شروط الحصول على منحة البطالة 2024

وقد تم وضع عدة شروط لكي يتم إعطاء المنحة لمستحقيها وهذه الشروط كالتالي:

كشرط أساسي للحصول على المنحة أن يكون المتقدم ذو جنسية جزائرية ومقيم دائم داخل أراضيها. يجب ألا يكون المتقدم موظف بالقطاع الخاص او العام فينبغي ألا يكون لديه اي مصدر دخل ثابت. ينبغي للمتقدم ألا يكون مسجلاً في اي منح او برامج اخرى للدعم تقدمها الحكومة الجزائرية. يجب عليه تقديم وثائق ومستندات تثبت احقيته للمنحة. يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 19 عامًا والحد الأقصى لعمرة 40 عامًا.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 وأهم 5 شروط للقبول في المنحة مجانا.