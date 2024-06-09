تردد قناة وناسة كيدز 2024، التي أصبحت مؤخراً من أكثر قنوات الأطفال مشاهدةً بالوطن العربي، قناة وناسة كيدز تقدم باقة من الشخصيات الكرتونية الجديدة علي الساحة العربية وبألوان زاهية ومختلفة تجذب انتباه الأطفال، فتحرص الأمهات علي تنزيل قناة وناسة وتحديث تردداتها بإستمرار لإستمتاع الأبناء بمشاهداتها فهي قناة مجانية ليس لديها أي رسوم شهرية بالإضافة إلى أن القناة تسعي دائماً لتطوير محتواها وجودته.

تردد قناة وناسة كيدز 2024

بإمكانك الآن تنزيل قناة وناسة علي القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:

أولا القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة hd.

ثانياً القمر الصناعي نايل عرب سات.

التردد 11470.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة كيدز

اصبح بإمكانكم ضبط تردد قناة وناسة كيدز وتنزيلها ضمن مجموعة قنواتكم الخاصة وذلك بخطوات سهلة كالآتي:

عليك أولاً الدخول إلى الرسيفر وذلك بالنقر فوق زر القائمة من جهاز التحكم (الريموت) ومن ثم اختر إدارة الإعدادات.

بعد ذلك عليك اختيار قائمة الترددات ومن ثم اختر أضافه تردد جديد وذلك عبر البحث اليدوي.

ومن ثم عليك كتابة التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ وكافة البيانات المطلوبة وستجدها بالجداول الموضحة بالمقالة.

بعد إضافة كافة البيانات عليك بالضغط فوق أيقونة البحث وبعد الانتهاء من التحميل ستجد القناة أُضيفت وَسَط قائمة قنواتك الحالية، وإليكم رابط تردد توم وجيري.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل والذي كشفنا فيه تردد قناة وناسة كيدز 2024 نايل سات + عرب سات وخطوات التنزيل الجديدة.