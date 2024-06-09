شحن شدات ببجي موبايل بالأيدي 2024 PUBG Mobile UC.. احصل على 6600 شدة بضغطة زر

تتوفر طرق كثيرة لشحن الشدات، لكن يبحث دائما الجميع عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل بالأيدي، وذلك لاعتقادهم الشديد بسهولة خطوات تلك الطريقة، وأيضا لسرعة تنفيذها، التي لا تحتاج إلا دقائق قليلة، ويتم البحث عن طرق العثور واكتشاف تلك الشدات لأهميتها القصوى داخل اللعبة، حيث لن يتمكن اللاعب من تحقيق إنجازات إلا من خلالها، وحتى يتم الحصول على الشدات يلزم اتباع السطور القادمة.

كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي

تتميز طريقة شحن شدات ببجي موبايل بالأيدي بسهولة التنفيذ والتعليمات البسيطة التي تتوفر بها، حيث لن يواجه اللاعب أي صعوبة أثناء شحن الشدات من خلال تنفيذ تلك الطريقة، والتي تعد الخطوات الخاصة بها متمثلة في الآتي:

الخطوة الأولى هي فتح لعبة ببجي المتوفرة على هاتفك، وابدأ في تسجيل الدخول إلى حسابك داخل اللعبة.

ثم انتقل إلى قائمة المتجر المتوفرة في اللعبة، ومن خلالها سيتم عرض إليك الكثير من الخيارات.

يجب الضغط على خيار الشحن.

ثم قم باختيار طريقة الشحن المناسبة، وهي من خلال الأيدي.

قم بإدخال الرقم التعريفي أو رقم الأيدي كما هو متعارف عليه.

بعد ذلك اختار طريقة الدفع، ثم اضغط على أيقونة شراء.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا

يتمكن لاعب ببجي من البدء في شحن الشدات بصورة مجانية من خلال طريقة أخرى غير التي ذكرناها في الأعلى، وتلك الطريقة تتمثل الخطوات المتعلقة بها في الآتي: