“سيدة الألعاب”.. خطوات تحميل جاتا سان اندرياس GTA San Andreas للأندرويد والآيفون

لعبة جاتا سان أندريس تعد واحدة من أبرز وأشهر الألعاب الإلكترونية التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار على حد سواء، لذا يتساءل الكثيرون عن كيفية تنزيل هذه اللعبة التي حققت شهرة ونجاح كبيرين في فترة زمنية قصيرة، ونظرا لأن اللعبة ليست مشهورة على العديد من الهواتف وأجهزة الأندرويد من الضروري تنزيلها على الهاتف قبل البدء في اللعبة.

طريقة تحميل جاتا سان اندرياس

يتساءل العديد من اللاعبين عن كيفية تحميل لعبة جاتا سان أندرياس لعام 2024 على هواتف الأندرويد، وتأتي خطوات التحميل كالتالي:

قبل أن تبدأ في تحميل اللعبة، قم بتحميل ملف APK وتثبيته على هاتفك المحمول.

بعد ذلك، قم بتحميل ملف Obb وفك ضغطه.

في الخطوة القادمة قم بنسخ ملف rockstargames.gtasa إلى المسار Android/Obb.

وأخيرا، شغل اللعبة التي نزلتها على هاتفك واستمتع بأجوائها الساحرة.

مميزات تنزيل جاتا سان اندرياس

تتمتع هذه اللعبة بالعديد من المزايا والمفاجآت وأكواد لعبة جاتا سان أندرياس الرائعة، حيث يتم تحميل هذه اللعبة للاستفادة من المزايا التالية:

تصف بأنها لا تشغل مساحة كبيرة على الهاتف، حيث لا تتجاوز 250 ميجابايت.

يمكنك تحميل هذه اللعبة عبر موقع ميديا فاير.

عند تنزيل هذه اللعبة GTA مجانا بصيغة APK على الهاتف، ستجد تقريبا 400 سيارة مختلفة.

تحتوي المنطقة على العديد من الهضاب والسهول، وتتشابه في كثير من تفاصيلها مع مدينة لوس أنجلوس.

يتميز بأن اللاعب يجمع مبالغ كبيرة من الأموال التي يستخدمها لشراء الأسلحة والمعدات لمواجهة العصابة.

تحتوي هذه اللعبة على مجموعة متنوعة من الأسلحة الحديثة يصل عددها إلى 200 نوع.

طريقة تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس 2024 على أجهزة الأندرويد

تعرف لعبة جاتا سان اندرياس 2024 باسم لص السيارات، وأطلق عليها هذا الاسم بسبب القدرة التي يتمتع بها اللاعب في قيادة السيارات أو الدراجات وحتى الطائرات باحترافية، واستخدامها لإنجاز المهام الأساسية في اللعبة والتجول في أنحاء سان اندريا، في نسخة GTA المهكرة، ستجد جميع المدن الأوروبية متاحة، بالإضافة إلى الأسلحة الفتاكة لقتل العصابات وخوض مغامرات مليئة بالعنف والقوة، فيما يلي خطوات تحميل اللعبة: