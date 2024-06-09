“اشتريه وانت مغمض”.. أقوى هواتف أوبو الفئة المتوسطة تعرف على مميزات و مواصفات هاتف Oppo A98 5G

قدمت شركة أوبو هاتفها المميز في الفئة المتوسطة، Oppo A98 5G، الذي يأتي بمواصفات مقبولة ويتميز بشاشة كبيرة بحجم 6.72 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل تقدم أداء ممتاز، ويعتمد على معالج قوي من شركة كوالكم، دعونا نستعرض أهم ميزات ومواصفات هاتف Oppo A98 5G بشكل مفصل.

تصميم و مواصفات هاتف Oppo A98 5G

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد ضمن الفئة المتوسطة، وهو هاتف Oppo A98 5G الذي يحمل مواصفات مميزة، يتميز الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.72 بوصة وتردد تحديث عالي يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل تقدم أداء رائع، الهاتف مزود بمعالج قوي من شركة كوالكم، لنتعرف على أبرز مميزات ومواصفات هاتف Oppo A98 5G كما يلي:

الأبعاد والوزن يأتي بأبعاد 165.6 × 76.1 × 8.2 ملم.

والوزن 192 حرام.

يتم استخدام البلاستيك في صناعة الهيكل الخارجي للهاتف.

يأتي باللون الأسود والأوراق.

يأتي بمعالج Snapdragon 695 5G وبدقة تصنيع تصل إلى 6 نانومتر، من شركة كوالكم.

المعالج الرسومي من طراز Adreno 619، وهو نفسه المستخدم في هاتف HONOR X9a.

يأتي بذاكرة داخلية 128 مع 8 جيجا رام.

إصدار ثاني بذاكرة داخلية 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

يدعم خيار إضافة بطاقة ذاكرة لتوسيع السعة.

واما وسائل الأمان والحماية فيدعم الهاتف مستشعر البصمة مدمج مع زر الباور.

يدعم خاصية التعرف على الوجه لفتح الهاتف.

مواصفات شاشة وكاميرات هاتف Oppo A98 5G

الشاشة:

تأتي من نوع IPS LCD.

الجودة FHD وبدقة 1080×2400 بكسل.

المساحة تأتي بمقاس 6.72 بوصة

معدل الكثافة 392 بكسل.

أقصى درجة السطوع 680 شمعة للمتر المربع.

معدل التحديث بتردد 120 هرتز.

الكاميرا الأمامية:

تأتي عدسة السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية: