“استعلم عن نتيجتك”.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول، والتي ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء اعمال التصحيح رصد الدرجات والمراجعة، حيث تعتبر نتائج الصف الثالث من النتائج الحاسمة في مسيرة الطلاب التعليمية، لذلك تهتم وزارة التربية العراقية بنشر النتائج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ليصبح الاستعلام عنها سهل جداً، وخلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

انتهت امتحانات الصف الثالث متوسط بالعراق في مطلع شهر يونيو الجاري، وينتظرها الجميع على أحر من الجمر وسط حالة من القلق والتوتر، ولم تحدد وزارة التربية موعد رسمي للإعلان عن النتائج حتى تلك اللحظة، ولكن من المتوقع أن تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة قبل عيد الأضحى المبارك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والتي تتم على يد أفضل المتخصصين الذين يتبعون الدقة والشفافية حتى يحصل كل طالب على درجته التي يستحقها، وستعلن النتيجة في المدارس وعبر موقع الوزارة أيضاً.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتيجة الصف الثالث متوسط ستعلن قريباً جداً أمام الطلاب في كافة المحافظات، وستكون النتيجة متاحة أمام الجميع بشكل مركزي وإلكتروني أيضاً، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية: