ظهرت حالا.. رابط نتيجة الثالث متوسط 2024 الدور الأول موقع نتائجنا عموم محافظات العراق

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط خلال الأيام القادمة، حيث يتم طرح النتيجة لجميع الطلاب على الموقع الإلكتروني فور الانتهاء من الوقت الخاص بتصحيح الأوراق ومراجعتها بشكل جيد، حتى يتم تقديم إلى الطالب حقه بالكامل، ومن المتوقع أن موعد ظهور النتيجة سيكون خلال شهر يونيو الحالي، وعلى جميع الطلاب البدء في الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة موقع النتائج الإلكتروني.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

خلال ساعات قليلة ستكون نتيجة الثالث المتوسط متاحة للجميع على المنصة الإلكترونية التابعة إلى وزارة التعليم بالعراق، والتي أكدت على أن النتيجة ستكون متاحة بشكل مركزي بعد الانتهاء من عملية التصحيح، حيث قد تم البدء بها منذ أيام قليلة، وذلك بعد انتهاء اختبارات الصف الثالث المتوسط، والتي انتهت في مطلع شهر يونيو الحالي، وأتاحت وزارة التعليم إلى الجميع إمكانية استخراج النتيجة دون الحاجة إلى زيارة المدرسة، حيث سيتم استخراجها عن طريق إحدى المنصات الإلكترونية، والتي سيتم رفع النتيجة عليها بعد أن يتم اعتمادها بشكل رسمي بواسطة وزير التعليم بالعراق.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

في حال رغبة الفرد بالبدء في استخراج النتيجة والحصول عليها من موقع وزارة التعليم، يجب عليه أن يعلم الخطوات المتبعة التي تمكنه من استخراج النتيجة في أسرع وقت، وتلك الخطوات هي عبارة عن الآتي: