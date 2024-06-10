عاجل رابط شغال.. خطوات الاستعلام عن نتائج البيام 2024 في الجزائر وموعد ظهورها

تعد مرحلة شهادة التعليم المتوسط بالجزائر منهم المراحل التعليمية في الجزائر فبعدها يحدد الطالب مستقبله إما دخول الجامعة أو اختيار العالم المهني، لذا كثر البحث عن نتائج البيام للعام 2024 من قبل الطلاب والطالبات، حيث كشفت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن موعد الإعلان رسميا عن نتائج البيام لهذا العام الدراسي 2024، وذلك لتهدئة الطلاب حيث يسيطر عليهم القلق والخوف من النتيجة ولقد شددت وزارة التربية الجزائرية على إجراء عملية التصحيح وتجميع الدرجات بدقة متناهية وذلك لكي يأخذ كل طالب حقه وعدم ظلم أي طالب، سنقدم لكم عبر السطور القادمة كيفية الاستعلام عن نتائج البيام 2024 الجزائر وتاريخ ظهور نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالجزائر.

كيفية الاستعلام عن نتائج البيام 2024 بالجزائر

أتاحت وزارة التربية الجزائرية رابط يمكن من خلاله لكافة الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم بكل بساطة ويسر فقط كل ما عليك اتباع هذه التعليمات التالية:

أولاً التوجه مباشرةً نحو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الجزائري.

سيتم انتقالك تلقائياً إلى النافذة الرئيسية قم بالنقر على خيار “نتائج شهادة التعليم المتوسط”.

إضافة رقم التسجيل الخاص بالطالب بالإضافة إلى إدخال كلمة المرور.

مراجعة البيانات جيداً ثم النقر على زر ” إظهار النتيجة”.

تمهل بعض اللحظات وستظهر لك النتيجة عقب رفعها على الموقع.

تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

نظراً لأهمية نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالجزائر ازدادت معدلات البحث عن موعد ظهورها لذا كشفت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن موعد ظهور النتيجة رسمياً وهو يوم الثلاثاء المصادف 25 يونيو 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث لم تنتهي اللجان من تصحيح كراسات إجابات الطلاب وتتم عملية التصحيح بسلاسة ودقة عالية، حيث يبذل المعلمون قصارى جهدهم لحصول كل طالب على حقه وعدم تعرض الطلاب للظلم، كذلك حثت الوزارة الطلاب على عدم التوتر من النتيجة.