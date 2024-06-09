عيدية الاضحى.. “وزارة العمل” تحسم الجدل حول صدور الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

في الآونة الأخيرة زادت عمليات البحث بشكل كبير، حول عدم صدور الوجبة السابعة حتى الأن، مما أثارت جدلاً كبيرًا بين العديد من المواطنين داخل دولة العراق، وأصبحت هي الشغل الشاغل لمستفيدي الرعاية الاجتماعية، ولذا فإن البعض يتساءل عن سبب ظهور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية حتى الآن، لتقوم وزارة العمل بالكشف عن سبب عدم الإعلان نها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عدم ظهور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن عدم ظهور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، نظرًا لمراجعة الطلبات المقدمة وعدم الانتهاء منها حتى الآن، بالإضافة إلى استمرار دراسة التمويل اللازم توزيعه على جميع المشمولين بالرعاية في محافظات العراق، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن جميع أسماء المشمولين بالرعاية فور صدورها مباشرة من قبل وزارة العمل.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وعقب الإعلان عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظات العراق، فيمكن الاستعلام عنها، كما في الخطوات الأتية:-