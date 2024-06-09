هٌنـــا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024الدور الاول moe.gov.ly وزارة التربية والتعليم

في ظل أجواء من القلق والتوتر ينتظر طلبة الشهادة الإعدادية في جميع أنحاء ليبيا بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج امتحانات هذا العام 2024، وهذه المرحلة التعليمية الحاسمة تمثل بوابة انتقالية مهمة للطلبة نحو المرحلة الثانوية، حيث ستحدد نتائجهم مسارهم التعليمي المقبل، بعد أن أنهى الطلبة أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بكل جهد ومثابرة، ها هم الآن ينتظرون بقلق إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات المختصة. هذه النتائج ستكون بمثابة محطة فاصلة أخرى في مسيرة الطلبة التعليمية.

نتائج الشهادة الأساسية في ليبيا لعام 2024

لقد شهدت امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الحالي 2024 إقبالًا كبيرًا من الطلبة، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الاختبارات أكثر من 210 ألف طالب في جميع أنحاء ليبيا وتم توزيع هؤلاء الطلبة على 1418 لجنة امتحانات، تحت إشراف 4211 مراقب، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الاختبارات تمت بنجاح ودون أي مشاكل أو صعوبات للطلبة وكما أوضحت الوزارة أن الأسئلة المطروحة في الامتحانات كانت مستمدة بشكل كامل من المناهج الدراسية المعتمدة، مما يؤكد على موضوعية وشفافية عملية التقييم وتأتي هذه النتائج في ظل تطلع الطلبة وأولياء أمورهم إلى الإعلان عنها قريبًا، حيث ستكون بمثابة محطة فاصلة في مسيرتهم التعليمية، وستحدد مستقبلهم الأكاديمي في المرحلة الثانوية ويترقب الجميع إعلان هذه النتائج الهامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الأساسي في ليبيا 2024

بعد الإعلان الرسمي عن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ليبيا لعام 2024، ستتاح للطلاب والطالبات إمكانية الاستعلام عن نتائجهم بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية للاستعلام عن النتائج، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية.

البحث عن القسم أو الرابط المخصص لنتائج شهادة التعليم الأساسي لعام 2024.

إدخال البيانات المطلوبة، مثل: الاسم الكامل للطالب/الطالبة، ورقم الجلوس، ورقم التسجيل.

التحقق من صحة البيانات المدخلة بعناية.

التحقق من صحة البيانات المدخلة بعناية. النقر على زر “عرض النتيجة” أو ما يشابهه.

وبمجرد القيام بهذه الخطوات البسيطة، ستظهر للطالب/الطالبة نتيجته الإجمالية، بالإضافة إلى درجاته التفصيلية في كل مادة دراسية.