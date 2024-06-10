وزارة التربية الوطنية الجزائرية تعلن.. توقيت البكالوريا 2024 في الجزائر وجدول سير الإمتحانات

في الوقت الحالي، يرغب العديد من الطلاب الجزائريين في معرفة توقيت البكالوريا 2024 في الجزائر، حيث تحمل هذه الإمتحانات أهمية لأنها تحدد تأهيل للطلاب للإنتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة أم الرسوب، ومن المقرر أن يتم إجراء الإمتحانات الكاملة خلال شهر يونيو 2024، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

جدول سير امتحانات البكالوريا 2024

نقدم لكم جدول سير امتحانات البكالوريا 2024 كما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية الجزائرية، ستبدأ الإمتحانات يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو 2024، بالنسبة لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط، تم إجراؤها في الفترة من الأثنين الموافق 3 يونيو 2024 إلى الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024.

ضوابط امتحانات البكالوريا 2024

نقدم لكم بعض ضوابط امتحانات البكالوريا 2024، كما تم التنويه عنها:

ستبدأ امتحانات الفترة الصباحية في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

ستبدأ امتحانات الفترة المسائية في تمام الساعة 3:00 مساءً وتنتهي في الساعة 6:30 مساءً.

من المقرر أن يجتاز المترشحون مادة اللغة العربية في الفترة الصباحية في أول يوم من أيام الإمتحانات، ومادة العلوم الإسلامية في الفترة المسائية لجميع الشعب.

سيتم اجتياز مادة القانون من قبل شعبة التسيير والإقتصاد في الفترة الصباحية من اليوم الأول.

ستنطلق الإمتحانات يوم الأحد القادم، الموافق 9 يونيو 2024، في الفترة الصباحية.

توقيت البكالوريا 2024 في الجزائر

ومن خلال البحث المتكرر من قبل العديد من طلاب الجزائر عن توقيت امتحان البكالوريا 2024 ومواعيد إجراء الاختبارات الكاملة، أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه من المقرر أن امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في الجزائر بدأت اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2024، كما تم الإعلان عن إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط في الفترة من يوم الأثنين الموافق 3 يونيو 2024 إلى يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024.