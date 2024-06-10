لا تفوت فرصة تحميل أجمل تكبيرات العيد بدون نت.. استمع إليها في أي وقت ومكان!

مع حلول العشر من ذي الحجة وقرب عيد الأضحى المبارك يريد العديد تحميل تكبيرات العيد بدون نت، وذلك حتى يتمكنوا من سماع وترديد التكبيرات في هذه الأيام العشر الذي أقسم رب العزة في كتابه العزيز على عظمتها وأيضًا علو شأنها بين باقي أيام الدنيا، كما أن التكبير يعد من الذكر الذي يؤجر عليه الإنسان وقد تم تفسير الآية الكريمة {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} على أن المقصود بها الأيام الأولى من ذي الحجة، وسوف نوضح لكم كيفية تنزيل التكبيرات بدون نت خلال مقالنا.

تحميل تكبيرات العيد بدون نت

يمكنك تحميل تكبيرات العيد بدون نت بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة جدًا التي تتمثل فيما يلي:

أولًا يتم الدخول تطبيق جوجل بلاي الموجود على هاتفك.

بعدها يجب أن تكتب في خانة البحث تكبيرات العيد بدون نت.

سوف تظهر لك الكثير من التطبيقات التي يمكنك من الاستماع للتكبيرات في حالة انقطاع النت لديك.

اختر التطبيق الذي تفضله ثم انقر على كلمة تثبيت.

كذلك ينبغي عليك الانتظار قليلًا حتى تنتهي عملية التحميل.

وأخيرًا يمكنك تشغيل التكبيرات بكل سهولة على هاتفك دون نت.

والجدير بالذكر أنه يمكنك تحميل التكبيرات على جوالك من أي موقع بالطريقة العادية وتشغيلها في أي وقت دون الحاجة لتطبيق.

صيغة تكبيرات العشر من ذي الحجة

يعتبر التكبير المُطلق أحد أنواع تكبيرات العشر من ذي الحجة، والذي يبدأ مع بداية الشهر وينتهي في نهاية أيام التشريق، كما يمكن للمسلم أن يكبر في أي وقت يريده ويستحب أن يكون عقب كل صلاة مفروضة أو نافلة، ويوجد التكبير المقيد الذي يكون مخصص مع بزوغ فجر يوم عرفة أي اليوم التاسع من ذي الحجة، وسوف نعرض لكم صيغة التكبير التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل السيرة المشرفة فيما يلي:

“الله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كبيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كثيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وأصيلًا، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَصْحَاب سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَنْصَار سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاج سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ذُرِّيَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا”.