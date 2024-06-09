فعال epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 في محافظات العراق

بدأت منذ أيام قليلة امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، بعد عدة تجهيزات كُبرى من قبل وزارة التربية العراقية، ليتم العمل على استقبال جميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الإستعداد التام والمراقبة المشددة على جميع اللجان المعنية بعقد الإمتحانات وسيرها بكل سلاسة، وفي ذلك أصبح من السهل إمكانية استخراج كشوفات نتائج السادس الاعدادي الدور الأول، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي دور أول

وأصبح بكل سهولة إمكانية الإطلاع على جميع الكشوفات الخاصة بنتائج السادس الاعدادي الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تقوم بالدخول لموقع وزارة التربية الرسمي.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الصفحة الرئيسية.

ليتم العمل على تحديد المرحلة الدراسية وكذلك المحافظة المقيم بها الطالب.

على أن يتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالطالب من اسم ورقم امتحاني.

كما يجب الضغط مباشرة على زر “بحث”.

حتى تقوم بعرض جميع كشوفات نتائج السادس الاعدادي بالعراق.

مراجعة نتائج السادس الإعدادي الدور الأول بالعراق

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن أوراق الامتحانات الخاصة بالصف السادس الإعدادي الدور الأول، تخضع تحت مراجعة دقيقة وواضحة تشمل كافة الأوراق، بما سيتم العمل على رصد الدرجات بكل دقة ووضوح لكي يتم حصول كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات، والعمل على فتح باب استقبال طلبات الاعتراضات من قبل الوزارة.