موعد نزول لعبة GTA 6 Grand Theft Auto وكيفية تحميلها بالتحديثات الجديدة

sayed mohamed تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
موعد نزول لعبة GTA 6 Grand Theft Auto وكيفية تحميلها بالتحديثات الجديدة
جراند ثفت أوتو

موعد نزول لعبة GTA 6 Grand Theft Auto تم الإعلان عنه من قبل الشركة المطورة للعبة، حيث تُعد لعبة جاتا إحدى أشهر الألعاب الإلكترونية التي عرفت منذ سنوات طويلة، كما أنها ترتقي بالروح التنافسية والجماعية لدى اللاعبين، كذلك حظيت بانتشار واسع بين عدد كبير من الفئات.

موعد نزول لعبة GTA 6 Grand Theft Auto

أوضحت الشركة المطورة للعبة جاتا وهي شركة توك تو أن التحديث الذي تم طرحه للعبة جراند ثيفت أوتو 6 الموسم السادس سيصبح متاح في نهاية العام الجاري، وسيتمكن جميع اللاعبين من تحميلها في بداية العام القادم 2025، كذلك أكدت الشركة على أن هذا التحديث سيكون متاح على أنظمة إكس بوكس والبلايستيشن، ولكن يكون هناك نسخة متوفرة للأجهزة الذكية أو الحاسوب.

لعبة GTA 6 جراند ثفت أوتو الموسم السادس 2024
لعبة GTA 6 جراند ثفت أوتو الموسم السادس 2024

خطوات تحميل جاتا 6 Grand Theft Auto VI

بمجرد نزول الموسم السادس في الإصدار الجديد من لعبة جراند ثيفت أوتو 6 يمكنك تحميل التحديث بسهولة، ذلك عن طريق اتباع الخطوات فيما يلي:

  • يجب عليك أولًا الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اللعبة Rockstar Games.
  • قم بعد ذلك بإنشاء حساب إذا لم تكن تمتلك حساب مسبقًا، وفي حالة امتلاك حساب انقر على زر تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية.
  • أدخل بعد ذلك البريد الإلكتروني التابع لك وكلمة المرور في الحقول المخصصة.
  • اضغط على زر تسجيل الدخول، ثم اضغط على أيقونة اشتري الآن.
  • حدد النسخة التي ترغب في تحميلها.
  • أتمم عملية الشراء عبر تحديد وسيلة الدفع الملائمة وسداد الرسوم المطلوبة.
شفرات لعبة جاتا
موعد نزول لعبة GTA 6 Grand Theft Auto وكيفية تحميلها بالتحديثات الجديدة

أعلنت شركة توك تو عن موعد نزول لعبة GTA 6 Grand Theft Auto والذي من المتوقع أن يكون جاهز في نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أنها أوضحت كافة المميزات التي يتمتع بها هذا الإصدار الحديث.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
sayed mohamed

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024 اعرفها واستفيد منها
إنضم لقناتنا على واتساب