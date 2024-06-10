موعد نزول لعبة GTA 6 Grand Theft Auto وكيفية تحميلها بالتحديثات الجديدة

موعد نزول لعبة GTA 6 Grand Theft Auto تم الإعلان عنه من قبل الشركة المطورة للعبة، حيث تُعد لعبة جاتا إحدى أشهر الألعاب الإلكترونية التي عرفت منذ سنوات طويلة، كما أنها ترتقي بالروح التنافسية والجماعية لدى اللاعبين، كذلك حظيت بانتشار واسع بين عدد كبير من الفئات.

موعد نزول لعبة GTA 6 Grand Theft Auto

أوضحت الشركة المطورة للعبة جاتا وهي شركة توك تو أن التحديث الذي تم طرحه للعبة جراند ثيفت أوتو 6 الموسم السادس سيصبح متاح في نهاية العام الجاري، وسيتمكن جميع اللاعبين من تحميلها في بداية العام القادم 2025، كذلك أكدت الشركة على أن هذا التحديث سيكون متاح على أنظمة إكس بوكس والبلايستيشن، ولكن يكون هناك نسخة متوفرة للأجهزة الذكية أو الحاسوب.

خطوات تحميل جاتا 6 Grand Theft Auto VI

بمجرد نزول الموسم السادس في الإصدار الجديد من لعبة جراند ثيفت أوتو 6 يمكنك تحميل التحديث بسهولة، ذلك عن طريق اتباع الخطوات فيما يلي:

يجب عليك أولًا الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اللعبة Rockstar Games.

قم بعد ذلك بإنشاء حساب إذا لم تكن تمتلك حساب مسبقًا، وفي حالة امتلاك حساب انقر على زر تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية.

أدخل بعد ذلك البريد الإلكتروني التابع لك وكلمة المرور في الحقول المخصصة.

اضغط على زر تسجيل الدخول، ثم اضغط على أيقونة اشتري الآن.

حدد النسخة التي ترغب في تحميلها.

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أعلنت شركة توك تو عن موعد نزول لعبة GTA 6 Grand Theft Auto والذي من المتوقع أن يكون جاهز في نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أنها أوضحت كافة المميزات التي يتمتع بها هذا الإصدار الحديث.