الزيادة جاهزة على الصرف.. زيادات رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، تم الإعلان عن زيادات جديدة خاصة برواتب المتقاعدين في كافة ولايات دولة الجزائر، حتى أن هذه الزيادة جاءت في وقت يُعاني منها ملايين المواطنين والأشخاص حول العالم، حتى أن الزيادة تعمل على تحسين الظروف المعيشية والحصول على حياة كريمة، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل بالزيادات الجديدة في رواتب المتقاعدين.

ما تهدف إليه زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر؟

عقب تقديم الزيادة المنوط بها، التي تعمل على تحسين حياتهم الاقتصادية التي يمر بها كافة المواطنين في ولايات الجزائر، فضلاً عن أن الزيادة تهدف إلى دعم الاستقرار المادي وستساعدهم في دعمهم اقتصادية في ظل الظروف الراهنة، حتى أن الزيادة تم العمل على تطبيقها بداية شهر مايو الماضي، ليحصل عليها جميع المتقاعدين الراغبين في الحصول على مثل هذه المستحقات المالية.

زيادة قيمة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

وأعلنت وزارة المالية الجزائرية، عن تم رفع قيمة الزيادة بنسبة 5% ليتم على تطبيقها لكل من تقل رواتبهم عن 20000 دينار جزائري، بينما تُطبق زيادة قدرها 4% لجميع المستفيدين التي تتخطى رواتبهم عن 20000 دينار جزائري، فضلاً عن أن الرواتب التي يتراوح من 50 ألف دينار جزائري إلى 80 ألف دينار جزائري، ليتم العمل على تطبيق زيادة بنسبة تبلغ نحو 2%، حتى أن هذه الزيادة تعمل على دعمهم ماديًا واقتصاديًا داخل جميع ولايات دولة الجزائر.