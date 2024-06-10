بمزايا رائعة.. بوكو تستعد لاطلاق وحش الطبقة المتوسطة الجديد Poco M6 Plus 5G بسعر رخيص جدا

حاليا تعكف شركة “بوكو”الشهيرة في مجال صناعة وانتاج الهواتف الذكية ، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي Xiaomi، لإطلاق الهاتف الذكي المميز Poco M6 Plus 5G، والذي سيضم الكثير من المزايا التي ستجعله يحقق نسبة مبيعات كبيرة جدا فور طرحه بالاسواق، وذلك بفضل وجود معالج جديد من كوالكوم بالهاتف ورخص ثمنه الذي سيكون في متناول الطبقة المتوسطة والمحدودة، وسنلقي الضوء على مزايا الهاتف وسعره خلال السطور القادمة.

مميزات هاتف شاومي Poco M6 Plus 5G

ولعل من اهم مميزات هاتف شاومي Poco M6 Plus 5G أنه يعد اختيار ذكي لعشاق الهواتف الذكية ذات السعر الرخيص والتصميم الانيق، وبذلك فقد نجح الهاتف في تحقيق المعادلة الصعبة، حيث يحتوي الهاتف على بطارية تدوم طويلا، إلى جانب ترقية الكاميرا المفاجئة بمستشعر بدقة 108 ميجابكسل لتحصل على اجمل الصور، واليكم ابرز مواصفات ومميزات الهاتف:

تصميم انيق: الهاتف يشبه تصميمه هاتف Redmi Note 13R خاصة من الجهة الأمامية، أما من الجهة الخلفية فهو يتميز بظهر زجاجي ذو تشطيب مموج ويتضمن ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

شاشة سهلة الاستخدام: شاشة الهاتف من نوع LCD بقياس 6.79 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، حيث يعد معدل التحديث المرتفع هذا بتجربة مستخدم أكثر سلاسة، ومن المرجح أن يكون بها كاميرا امامية.

مناسب للالعاب: نظرا لأن به معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 4 Gen 2، كما من المتوقع أن يتم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت ويوفر ما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين.

كاميرا مميزة: الهاتف مزود بمستشعر رئيسي ضخم بدقة 108 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يكون هذا المستشعر مصحوبا بمستشعر ثانوي فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وستكون الكاميرا الامامية بدقة 8 ميجا بكسل.

بطارية تدوم لاطول وقت: بطارية بسعة 5030 مللي أمبير ومن المتوقع أن يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 33 وات.

سعر هاتف شاومي Poco M6 Plus 5G

أما عن هاتف شاومي Poco M6 Plus 5G فسيكون في متناول الجميع، ومن المتوقع اطلاقه قريبا بالاسواق الهندية بسعر يبدأ من 193 دولار (أي ما يعادل 9.173 جنيها مصريا)، بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة شاومي الجديدة HyperOS، والتي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات.