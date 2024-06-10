الناجح يرفع إيده.. رابط استخراج نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية 1445

أتاحت وزارة التعليم السعودية إمكانية استخراج نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية 1445/2024 عبر الإنترنت، لذا كثر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط نور من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على النتيجة، حيث يتيح هذا الرابط الاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية بالسعودية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، تقدم منصة نور العديد من الخدمات للطلاب من بينها الاستعلام عن النتائج وذلك تيسيراً على الطلاب ومنعاً للتكدس والازدحام في المدارس، في السطور القادمة سنقدم لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة عبر نظام نور برقم الهوية.

رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية 1445

تعد منصة نور الإلكترونية من أشهر المنصات التعليمية بالمملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة وذلك بسبب الخدمات التي تقدمها للطلاب في كافة أرجاء المملكة، بينت وزارة التعليم بالسعودية كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية بكل يسر فقط من خلال اتباع التعليمات التالية:

الولوج مباشرةً إلى منصة نور الإلكترونية التعليمية.

ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور لإتمام عملية تسجيل الدخول عبر المنصة.

ثم تدوين رمز التحقق المرسل عبر الرسائل النصية على جوالك.

إضافة اسم الطالب ورقم الهوية في المكان المحدد.

مراجعة كافة البيانات المدخلة حتى تتمكن من استخراج النتيجة بشكل صحيح.

أخيراً قم بالنقر فوق تبويب

“استعلام” أو أيقونة “عرض النتيجة”.

تمهل لحظات وستظهر لك النتيجة فور رفعها رسمياً عبر منصة نور.

موعد ظهور نتائج الاختبارات النهائية 1445 بالسعودية

من المتوقع وحسب تصريحات وزارة التعليم السعودية سيتم الإعلان رسمياً عن نتائج الاختبارات النهائية بالمملكة العربية السعودية يوم الإثنين 10 يونيو 2024 الموافق 4 ذي الحجة قبل بداية عطلة نهاية العام بالمملكة، حيث ألزمت الوزارة جميع المدارس بكافة أرجاء المملكة الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات كل يوم حتى يرتاح الطلاب وأولياء الأمور ويتمتعون بعطلة صيفية سعيدة.