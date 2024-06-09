الاستعلام برقم البطاقة الوطنية… اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، تصدرت قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة قوائم محركات البحث الاجتماعي مؤخرا، حيث كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن موعد صرف الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية في الأيام القادمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

أوضحت هيئة الحماية الاجتماعية في العراق أن الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستحقاق يمكنهم الاستفادة من خدماتها ويمكن الآن التعرف على الخطوات اللازمة للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة وفاً للتالي:

يمكن الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية. على الصفحة الرئيسية للمنصة يمكن العثور على خيار الخدمات الإلكترونية والنقر عليه. يطلب منك إدخال نوع الهوية الوطنية ورقمها في الحقول المخصصة ثم إدخال اسم المستفيد. يطلب منك أيضا إدخال رقم مركز التموين ورقم بطاقة التموين الخاصة بك. يجب ملء جميع الحقول المطلوبة بالمعلومات الصحيحة مثل العنوان وأي تفاصيل أخرى قد تطلبها المنصة. يطلب منك إدخال رقم هاتفك لاستلام رمز التحقق الذي سيُرسل إليك عبر رسالة نصية. بعد إدخال رمز التحقق يجب النقر على زر الرعاية الاجتماعية لاستكمال عملية التسجيل.

الرعاية الأجتماعية الدفعة الأخيرة

تعتبر هذه الدفعة أحد أبرز وسائل الدعم للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويساعدهم على العيش بكرامة، يتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة كيفية الاستعلام عن الأسماء المستفيدة وشروط الاستفادة من هذا الدعم خاصة بعد إعلان الوزارة عن صرف الدفعة السابعة قبل عيد الأضحى المبارك، تلك الدفعة تعتبر مصدر رئيسي للتخفيف من الأعباء المالية على الأسر ذات الاحتياجات الخاصة.