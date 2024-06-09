بدون زبدة ولا سمنة حضري البسكوت الاقتصادي للعيد سهل وسريع ومكوناته متوفرة بالمنزل

تستطيع الأمهات تحضير البسكوت الاقتصادي بدون زبدة ولا سمنة بمقادير بسيطة نجدها متوفرة في المطبخ بدل من شرائه بسعر غالي، حيث يعتبر من المخبوزات اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأطفال، ويقبلون على تناولها أوقات العصاري أو على الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وهو لذيذ الطعم وقوامه خفيف وهش أحلى من المخابز بكثير، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل البسكوت الاقتصادي للعيد بمكونات متوفرة في البيت.

مكونات عمل البسكوت الاقتصادي

يتكون البسكويت من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

خمس حبات من البيض.

كوب زيت.

أثنين كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

أربع أكواب من الدقيق حسب العجن.

كوب من الحليب السائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل البسكوت الاقتصادي للعيد بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كالتالي: –

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت، والفانيليا، والبيض، والسكر، ثم نخفقهم جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس يشبه خليط الكيك. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب للخليط ونعيد الخفق مرة أخرى حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نقوم بتفريغ الخليط في إناء متوسط الحجم، ثم نضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر. نقوم بعجن الخليط جيدًا بواسطة اليد حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية.

طريقة تشكيل البسكوت الاقتصادي

نحضر قمع الحلواني ونضع به العجين، ثم نقوم بتشكيله على صينية كبيرة على شكل أصابع متوسطة الحجم، أو حلقات على حسب الشكل الذي ترغبين به، ثم نترك البسكويت حتى يرتاح لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بوضع الصينية داخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يتحمر ويصبح لونه ذهبي وقوامه مقرمش وهش، ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا قبل التقديم.