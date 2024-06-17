نتيجة التاسع اليمن ٢٠٢٤ موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024

essam.sandy69 تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
نتيجة التاسع اليمن ٢٠٢٤ موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024

نتيجة التاسع اليمن ٢٠٢٤ موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024 التي زاد عليها البحث بعد عيد الأضحى المبارك في معظم المدن اليمنية التي يعد أبرزهم صنعاء، لذلك أعدت وزارة التربية والتعليم اليمنية الكثير من طرق التواصل مع الوزارة لمعرفة نتيجة التاسع ٢٠٢٤ من آليات التواصل عبر الرقم الموحد للوزارة 161 ومنها موقع الإدارة العامة للاختبارات وأخيرًا موقع وزارة التربية والتعليم، لهذا نود أن نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024

أصبح الآن أمام الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أكثر من طريقة لمعرفة نتائج الاختبارات خاصة نتيجة الصف التاسع 2024، يعد أبرزها التالي:

نتيجة التاسع اليمن ٢٠٢٤ موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024
نتائج التاسع اليمن 2024
  • حدد نتائج الاختبارات.
  • اختر نتيجة الصف التاسع.
نتيجة التاسع اليمن ٢٠٢٤ موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024
نتائج التاسع 2024 اليمن
  • أكتب رقم الجلوس.
  • الضغط على الاستعلام عن النتيجة.
نتيجة التاسع اليمن ٢٠٢٤ موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024
نتائج التاسع

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

الطريقة الثانية لمعرفة نتائج الصف التاسع في اليمن تتمثل في إرسال رسالة قصيرة إلى الوزارة بها رقم الجلوس وفقا إلى النقاط التالية:

  • أرسل رسالة قصيرة بها رقم الجلوس على رقم 161.
  • انتظر رسالة تحتوي على بيانات نتيجتك.
  • كما يمكنك الإتصال المباشر على رقم 161 واتباع الخطوات.

رابط نتيجة التاسع اليمن 2024

الطريقة الثالثة لمعرفة نتائج التاسع في اليمن تتمثل في موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، بعد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي، أدخل على النتائج ومن ثم اختيار نتيجة الصف التاسع من القائمة الرئيسية ثم سجل رقم جلوسك وابحث عن النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024

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معلومات الكاتب
essam.sandy69

انا م عصام خريج كلية الهندسة جامعة الاسكندرية اعمل مهندس في أحدي الشركات الكبري، واعمل في مجال الصحافة الإلكترونية منذ 7 سنوات ومهتم بمجال التنمية البشرية.

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