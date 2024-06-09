لينك شغال ورسمي.. استخراج نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس عبر موقع الوزارة الرسمي natija.moel.ly في كل المحافظات

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024، في اجواء يسودها القلق والتوتر ينتظر الطلاب في جميع أنحاء البلاد الاعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024، بعدما انتهوا من اداء الامتحانات الخاصة بتلك المرحلة التعليمية الهامة التي تعد بمثابة بوابة لابد من اجتيازها للالتحاق بمرحلة تعليمية جديدة، وقريبا سيتم الاعلان عن نتائج شهادة التعليم الاساسي 2024 في ليبيا عبر موقع الوزارة الرسمي بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات.

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم الليبية أن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 من المقرر أن تعلن خلال الساعات القادمة، حيث أن الطلاب قد انتهوا من اداء الامتحانات في يوم 22 مايو الماضي وبدأت على الفور أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات، وسط توقعات بأن يتم الاعلان عن النتيجة قبل حلول عيد الاضحى ليتعرف الطلاب على نتائجهم ومجموعهم الذي حصلوا عليه بشكل الكتروني، وفور اعتماد النتيجة سيتم عقد مؤتمر الصحفي لدى مركز الامتحانات الوطني بمدينة قرقاش ليتم الاعلان عن نسبة النجاح وكذلك اسماء الاوائل ايضا، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم الليبية.

اختر الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية 2024.

أدخل بعد ذلك كافة البيانات المطلوبة للتقديم، مثل اسم الطالب ورقم الجلوس.

حدد المحافظة التي يقطن بها الطالب

اكتب رقم التسجيل للحصول على النتيجة.

اضغط على خانة عرض النتيجة.

سوف يظهر للطالب إجمالي الدرجات التي حصل عليها من جميع المواد الدراسية التي أدى امتحانها مع درجة كل مادة دراسية على حدى.

رابط نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

وقد أكد السيد وزير التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 ستعلن بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة والتي تتم من قبل مجموعة من المختصين والخبراء بهذا المجال، ليتم توفيرها بعد ذلك عبر موقع الوزارة الرسمي، كما سيتم ارسال الكشوف إلى المدارس، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

يمكنك استخراج نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة، لتتعرف على درجاتك في كل المواد الاساسية والغير مضافة للمجموع بسهولة وبشكل الكتروني، وتشير المؤشرات الاولية أن نسبة النجاح في تلك المرحلة مرتفعة جدا.