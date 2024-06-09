لا تفوتوا أي حلقة! أحدث تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لمشاهدة “قيامة عثمان” حصريًا

تعتبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 من الترددات التي يريد معرفتها الكثير، ولعل سبب ذلك يرجع لعرضها مجموعة من أفضل المسلسلات التركية الشهيرة التي من أهمها مسلسل قيامة عثمان، حيث أن القناة منذ بداية المسلسل تعمل على نقل كافة الحلقات مباشرة فور عرضها، وذلك بسبب شعبية المسلسل الكبيرة بين المشاهدين العرب، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات التي تريدون معرفتها بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

قامت إدارة القناة بالإعلان عن طرح تردد قناة الفجر الجزائرية 2024، وذلك على كل من القمر الصناعي نايل سات وأيضًا عرب سات، وذلك حتى يتمكن متابعي مسلسل قيامة من متابعة حلقات المسلسل فور نزولها، وسوف نعرض التردد الخاص بكل قمر على حدى خلال الفقرات القادمة:

تردد القناة على النايل سات

يمكن لجميع العملاء الاستمتاع بمشاهدة مسلسلات هذه القناة على نايل سات من خلال المعلومات التالية:

تردد القناة: 12034.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد القناة على العرب سات

كذلك في حالة كنت تريد تنزيل القناة على عرب سات فيمكنك ذلك من خلال التالي:

تردد القناة: 10796.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

برامج قناة الفجر الجزائرية

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة من البرامج التي تهتم بجميع أخبار دولة الجزائر، بالإضافة إلى تقديمها برامج صحية وطبية مفيدة، بجانب تقديم العديد من المسلسلات التركية التي تم دبلجتها وأيضًا برنامج كاميرا كاشي الشهير، والكثير من البرامج الأخرى التي يفضلها الجزائريين بصورة خاصة، الأمر الذي مكنها من اكتساب شعبية كبيرة بفضل تنوع محتواها وتميزه عن القنوات الأخرى.