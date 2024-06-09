الحق شوف هتفول بكام.. حقيقة اسعار البنزين اليوم الاحد 2024/6/9 وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي الاخير

يبحث الكثير من الاشخاص على جوجل عن اسعار البنزين اليوم ‏الذي يوافق 9 يونيو 2024 ‏‏‏ ‏في ظل الزيادة المتوقعة على الوقود وباقي الأسعار خصيصا المنتجات الغذائية والتي تعد من أساسيات الحياة في مصر ويعتبر البنزين من أهم هذه العوامل اليومية التي ‏‏يتأثر بها المواطن مما تؤدي لحالة من القلق بين المواطنين في حالة ارتفاع اسعار البنزين حيث يعتبر الوقود وسيلة أساسية للتنقل والسفر يومياً و خلال هذا التقرير سوف نوافيكم بكافة المعلومات اللازمة بالتفصيل.

اسعار البنزين اليوم ‏

سوف نقدم لكم اسعار البنزين اليوم ‏الذي يوافق 9 يونيو 2024 عقد الزيادة الاخيرة التي وصلت لها أسعار البنزين ويعود ذلك الارتفاع الاخير إلى الضغوط المالية التي واجهها الكثير من المواطنين مما يؤدي ذلك إلى التأثير على تكاليف التنقل والسفر مما يعود ذلك الارتفاع على الحياة عموماً حيث جاءت الأسعار وفقاً لما يلي:

‏ارتفع سعر لتر ‏بنزين 80 ‏‏إلى 11 جنيه بعض الارتفاع الاخير 10 جنيه.

‏بينما يبلغ سعر لتر بنزين 92 إلى ‏12.5 جنيه بعد أن كان وصل إلى 11.5 جنيه.

‏سجل سعر لتر بنزين 95 13.5 جنيه بعدما كان وصل إلى 12.5 جنيه. ‏

سعر السولار اليوم

‏قامت لجنة التسعير التلقائي بالإعلان عن الزيادة الاخيرة للسعر السولار اليوم الذي يوافق 9 يونيو 2024 ‏وتعود هذه الزيادة في أسعار ال سولار إلى الضغوط المالية التي يمر بها الشعب المصري حيث يجد أنفسهم يفطرون إلى تخصيص تكاليف الوقود للطاقة كما يؤثر أيضا ارتفاع سعر الوقود في الإنتاج والتوزيع وبالتالي ينعكس على ارتفاع أسعار السلع الاخري إليكم الاسعار: