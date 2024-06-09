احصل عليها الآن في 5 أيام.. خطوات استخراج البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024

أطلقت هيئة البريد في الجزائر البطاقة الذهبية من بريد الجزائر وهي بطاقة يتمتع حاملها بالعديد من المميزات مثل إتمام المعاملات المالية بكل سهولة وذلك من خلال ماكينة الصراف الآلي الخاصة بهيئة البريد، وكذلك إجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت، لذا نجد الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة كيفية الحصول على البطاقة الذهبية من أجل الحصول على كافة المميزات التي تقدمها البطاقة لحاملها وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الأسطر التالية.

خطوات الحصول على البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024

هيئة البريد في الجزائر أعلنت عن خطوات الحصول على البطاقة الذهبية بشكل إلكتروني عبر موقع البريد الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي هيئة بريد الجزائر للحصول على البطاقة الذهبية.

من القائمة الرئيسية اضغط على البطاقة الذهبية.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بكتابة رقم حسابك الجاري في البريد وكلمة السر لإتمام عملية تسجيل الدخول.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أخيراً اضغط على حفظ البيانات.

بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه.

في حالة الموافقة على طلبك يتم إرسال البطاقة الذهبية إليك بعد مرور 5 أيام من وقت الطلب.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية 2024

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على البطاقة الذهبية وإليكم الشروط: