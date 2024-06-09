من كام.. تنسيق الثانوية العامه 2024/2025 جميع المحافظات وفقا لوزارة التربية والتعليم

تزايد مؤشر البحث على جوجل عن تنسيق الثانوية العامه حيث يريد طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية معرفة مجموع القبول في الصف الاول الثانوي للالتحاق بالثانوية العامة 2024 وهي اهم مرحلة في حياة الطلاب التي من خلالها يلتحق الطالب بالجامعة وهى مرحلة لتحديد مستقلبة التعليمي كما يرغب الطلاب في معرفة الاوراق الرسمية المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة ولمعرفة المزيد من المعلومات حول موضوع القبول في الثانوية عامة تابع هذا التقرير سوف نوفيكم بكافة التفاصيل.

تنسيق الثانوية العامه

قام احد المسئولين في وزارة التربية والتعليم المصرية بالأعلان عن توقع تنسيق الثانوية العامه للعام الجاري 2024 بعدد من المحافظات حيث جاء التنسيق كالتالي:

مجموع القبول في الثانوية العامة بمحافظة الاسكندرية 225 درجة.

تنسيق القبول بمحافظة الشرقية بمعدل 238 درجة.

معدل القبول في الثانوية العامة بمحافظة الجيزة هو 218 درجة.

تنسيق محافظة المنيا للثانوية العامة بمعدل 230 درجة.

مجموع القبول في الثانوية العامة بمحافظة أسيوط حوالي 240 درجة.

تنسيق القبول في الثانوية العامة بمحافظة القليوبية بمعدل 240 درجة.

وصل مجموع القبول في الثانوية العامة بمحافظة الغربية 236 درجة.

تنسيق الثانوية العامة لمحافظة المنوفية 230 درجة.

مجموع القبول في الثانوية العامة بمحافظة الاسماعيلية 230 درجة.

الاوراق اللازمة للتسجيل في الثانوية العامة

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن الاوراق والمستندات اللازمة للتسجيل في الثانوية العامة للعام الحالي 2024 لطلاب الصف الثالث الاعدادي للالتحاق بالثانوية العامة وتشمل الاوراق والمستندات التالي: