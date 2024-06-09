الاطفال هتفرح .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات بأعلى جودة

تردد قناة كراميش الجديد 2024، قناة كراميش كانت رائدة في عالم البث التلفزيوني للأطفال منذ تأسيسها في عام 2009 كقناة فضائية متخصصة على القمر الصناعي نايل سات، تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الموجهة للأطفال تشمل الأناشيد والأغاني والمقاطع التعليمية والتربوية.

تهدف قناة كراميش إلى نقل القيم والعادات الإيجابية للأطفال وتعزيز التعلم والتربية بطريقة مسلية وتشويقية، لقد حققت قناة كراميش نجاح كبير في هذا المجال، حيث ساهمت في تربية الأجيال الصاعدة على قيم الأخلاق والتقاليد السليمة.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

عند البحث عن تردد قناة كراميش وناسة الجديدة لعام 2024، نجد أنها تعتبر واحدة من أشهر القنوات في الشرق الأوسط حيث تسهم في تنمية الروح الإبداعية لدى الأطفال وتحظى بشعبية كبيرة بين فئة الأطفال في مصر والشرق الأوسط، تسعى القناة تعليم الأطفال القيم والأخلاقيات السليمة مثل حب الوطن والتعاون مع الآخرين بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم الحركية واللغوية.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11430.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

هذه الترددات تمثل خطوة مهمة للمشاهدين للوصول إلى محتوى القناة بسهولة، مما يتيح لهم الاستمتاع ببرامجها والاستفادة من المعلومات والمواد التعليمية المقدمة بطريقة ممتعة وترفيهية.

التردد: 11390.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: HD.

طريقة تحميل تردد قناة كراميش 2024

لتحميل التردد الجديد لقناة كراميش في عام 2024 يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة: