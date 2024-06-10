حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر وموعد صرفها

خلال الساعات القليلة الماضية يتم البحث عن رواتب المتقاعدين في الجزائر بعدما أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن زيادة الرواتب، ويأتي هذا في إطار حرص الحكومة على تخفيف أعباء الحياة من على كاهل المواطنين، خاصة أن البلد تمر الفترة الراهنة بالعديد من الظروف الاجتماعية الصعبة، من بين هذه الظروف ارتفاع أسعار السلع، مما أدى إلى عدم قدرة أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط من شراء المستلزمات الأساسية.

رواتب المتقاعدين في الجزائر

رواتب المتقاعدين في الجزائر بعد تطبيق الزيادة الجديدة تكون كما هي متمثلة على النحو التالي:

وصلت قيمة زيادة الرواتب للأشخاص التي لا تتخطى رواتبهم 15 ألف دينار إلى 15%.

بينما إذا كان يحصل المتقاعد على راتب يتخطى 15 ألف دينار في تلك الحالة يحصل على زيادة 13%.

وأصحاب الرواتب التي تخطت 25 ألف دينار وتقل عن 35 ألف دينار تصل نسبة الزيادة لهم إلى حوالي 12%.

وأصحاب الفئة التي تخطى راتبهم 35 ألف دينار فإن نسبة الزيادة 11%، ولكن بشرط ألا تتجاوز 42,500 دينار.

وأصحاب الراتب الذي يتخطى 42,500 دينار وتتساوى رواتبهم مع 70 ألف دينار جزائري تصل نسبة الزيادة إلى 10,75%.

الرواتب التي تخطت 70 ألف دينار ولا تقل عن 100 ألف دينار تصل نسبة الزيادة إلى 10,5%.

ومن الواضح لنا أن زيادة الراتب تقل أمامه نسبة الزيادة.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

تم تعديل الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بخصوص القرار الوزاري رقم 36، الذي صدر يوم 14 من شهر مايو الجاري 2024، حيث تم رفع الرواتب لنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، وتكون هذه القيمة حسب الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد، مع العلم أن الأشخاص الذين يحصلون على 15 ألف دينار تكون لهم أعلى نسبة زيادة كما أعلنت عنها الوزارة، وكلما زاد الراتب أصبح الزيادة أقل.