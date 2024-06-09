استعلم عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول لينك مباشر لموقع نتائجنا والوزارة

تم الإعلان عن نتائج امتحان السادس الابتدائي لعام 2024 في الدور الأول، وقد أظهرت النتائج جهودًا كبيرة بذلتها الطلاب خلال الفترة الدراسية، تميزت نتائج امتحان السادس الابتدائي للعام الحالي بنسب نجاح ملفتة، حيث تفوق العديد من الطلاب وحققوا تقديرات عالية، كما شهدت النتائج تحسنًا ملحوظًا في معدلات النجاح بالمقارنة مع الأعوام السابقة، وقد أبدى الطلاب وأولياء الأمور سعادتهم البالغة بالنتائج، وعبروا عن فخرهم بالإنجازات التي حققوها خلال الامتحان، كما تمنى الجميع الاستمرار في تحقيق النجاحات والتفوق في المراحل الدراسية القادمة.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول

يمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول عبر موقع وزارة التربية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية العراقية. ثم يتعين عليك اختيار قسم الخدمات الإلكترونية. ثم يجب عليك تحديد قسم نتائج الطلاب. وبعد ذلك يجب عليك اختيار نتائج الامتحانات السادس الابتدائي لعام 2024. ثم يجب عليك اختيار اسم المحافظة التي يتبعها الطالب، مثل نينوى، كربلاء، بابل، النجف، وما إلى ذلك. ثم يجب عليك تسجيل معلومات الطالب مثل الاسم والرقم الامتحاني. أخيرا قم بالضغط على “عرض النتيجة”.

نتائج السادس الابتدائي 2024 نتائجنا

يمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي برابط مباشر عبر موقع نتائجنا، وذلك في عموم المحافظات العراقية بطريقة سهلة ومبسطة، كل ما عليك فعله اتباع التالي: