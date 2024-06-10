طريقة عمل معمول العيد الفاخر بمقادير اقتصادية متوفرة في بيتك

معمول العيد الفاخر من أشهر أنواع المخبوزات الناعمة التي تقدم في عيد الأضحى المبارك، وهو من المخبوزات اللذيذة التي يتشارك في تحضيرها الأهل والأقارب، وأثناء نقشة تجد البهجة والسرور تملأ بيوتنا، ويفرحون ويكبرون ويهللون باقتراب العيد، ويحتوي هذا النوع من الكعك على قيم غذائية عالية بفضل احتوائه على البيض والتمر، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل معمول العيد الفاخر بمقادير بسيطة وسهلة.

مكونات عمل معمول العيد الفاخر

يحتوي معمول العجوة على بعض المقادير البسيطة وهي كما يلي: –

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الزيت.

ثلاث حبات من البيض.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

الحشوة

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة تحضير المعمول

سوف نتعرف على طريقة عمل معمول العيد الفاخر بأسهل الخطوات والتي سوف نتعرف عليها وهي كما يأتي: –

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به السكر، والفانيليا، والبيض، والزيت، ثم نخفقهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم ثقيل القوام. نحضر بولة ونضع بها الدقيق، والبيكنج بودر، والحليب البودرة، والنشا، والملح، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نسكب الخليط السائل على الدقيق ونقلبهم جيدًا بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نشكل العجين إلى كرات متوسطة الحجم، ثم نغطيها بكيس نايلون ونتركها ترتاح لمدة خمس دقائق. نقوم بإحضار وعاء ونضع به العجوة والزيت، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على عجينة ناعمة. نقوم بتشكيل خليط العجوة إلى كرات صغيرة الحجم.

طريقة تشكيل معمول العيد الفاخر

نحضر كرات العجين ونفردها على شكل دوائر سميكة الحجم، ثم نرص عليها كرات العجين ونغلقها من الأطراف جيدًا، ثم نقوم بلفها على شكل كرات ناعمة ونضعها داخل قالب التشكيل حتى تأخذ الشكل المناسب، بعد ذلك نقوم برص قطع المعمول على صينية متوسطة الحجم ونضعها داخل فرن مسخنة مسبقًا ونتركها تستوي وتكتسب اللون الذهبي.