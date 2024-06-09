ألحق اشتري .. أسعار الأضاحي في مصر 2024 سعر الصكوك السنة دي كام؟

قد اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، ويجب على كل مسلم قادر أن يقوم بذبح أضحية في سبيل الله في عيد الأضحى، وقد أتخذ المسلمين هذه الطريقة للتقرب من الله، بعد أن قام سيدنا إبراهيم بها، وقد أعلن بعض التجار عن أن أسعار الأضاحي في مصر لعام 2024، قد انخفضت بشكل كبير، حيث قد انخفضت أسعار الأضاحي بنسبة تصل إلى 20%، عن أسعارها المعتادة.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

يبحث كافة الأشخاص الذين يريدون ذبح أضاحي لهذا العام، عن أسعار الأضاحي في مصر لعام 2024، حتى يقومون بشرائها قبل غلاء أسعارها، وتكون الأسعار كالتالي:

سعر الخرفان يتراوح بين 10000 إلى 12000 جنيه على حسب حجمه، بحيث يتراوح سعر كيلو لحم الخروف البلدي بين 160 إلى 220 جنيه، أما سعر كيلو لحم الخروف البرقي يتراوح بين 190 إلى 225 جنيه.

سعر العجول البلدي يتراوح بين 60000 إلى 80000 جنيه.

سعر العجول المستوردة يتراوح بين 40000 إلى 60000 جنيه.

سعر العجل البقري يتراوح بين 15000 إلى 20000 جنيه.

سعر كيلو لحم العجول الجاموسية 150 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضاني 200 جنيه.

سعر كيلو لحم الماعز 220 جنيه.

أسعار صكوك الأضاحي في مصر 2024

قد أعلن التجار أيضًا عن أسعار صكوك الأضحى في مصر لعام 2024، وتكون كالتالي: سعر صك الأضحية البلدي يصل إلى 8500 جنيه، أما سعر صك الأضحية المستوردة يصل إلى 6000 جنيه، ويعتبر صك الأضحية، وثيقة رسمية تعقد بين المشتري، وشخص يذبح الأضحية ويقوم بتوزيعها، وهكذا يمكن أن يشارك الجميع فى ثواب الأضحية.

نصائح من أجل شراء الأضاحي 2024

يمكنك أتباع بعض النصائح من أجل شراء الأضاحي في مصر لعام 2024، والتأكد من أنها جيدة، وفي صحة سليمة، وهذه النصائح تكون كالتالي: