بعد تبكيرها رسميًا تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 جدول زيادة المرتبات

مع بداية شهر يونيو ازداد اهتمام العاملين في الدولة المصرية بموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، جاء ذلك بعد إعلان وزارة المالية المصرية عن تبكير مواعيد صرف المرتبات تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 1445، لذا بدأ الموظفون في التساؤل عن مواعيد صرف مرتبات هذا الشهر، بالإضافة إلى أماكن الصرف وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادة المقررة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

وفي ظل البحث المتكرر من العديد من المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 لموظفي القطاع العام، أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف المرتبات لتكون قبل عيد الأضحى المبارك، من المقرر أن يبدأ صرف المرتبات من يوم 9 يونيو وحتى 13 يونيو 2024، وفقًا للجدول التالي:

الأحد 9 يونيو 2024: اليوم الأول للصرف.

الاثنين 10 يونيو 2024: اليوم الثاني للصرف.

الثلاثاء 11 يونيو 2024: اليوم الثالث للصرف.

الأربعاء 12 يونيو 2024: اليوم الرابع للصرف.

الخميس 13 يونيو 2024: اليوم الخامس للصرف.

في هذه اللحظات الراهنة، يتساءل الكثير من المواطنين والعاملين في مختلف أنحاء الجمهورية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، بعد إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد صرف هذه المرتبات، تم تبكير صرف مرتبات شهر يونيو الجاري قبل عيد الأضحى المبارك، حيث أكدت وزارة المالية المصرية أنه سيتم تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو لجميع موظفي الدولة، هذا الإجراء يأتي احتفالًا بإغلاق السنة المالية 2024 وحلول عيد الأضحى المبارك.

وأفاد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بأنه ابتداءً من يوم الأحد 9 يونيو 2024، سيتم صرف رواتب هذا الشهر، وسيستمر الصرف حتى يوم 13 يونيو 2024، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

جدول زيادة مرتبات شهر يونيو 2024

إليكم جدول زيادة مرتبات شهر يونيو 2024: