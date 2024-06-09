بادر بالتجديد خطوات تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر والشروط المطلوبة

يبحث المواطنين في الجزائر عبر مواقع التواصل المختلفة عن كيفية تجديد منحة البطالة كل ستة أشهر والتي قامت بالإعلان عنها الحكومة الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك لمساعدة المواطنون الأكثر احتياجا والذين لا يوجد دخل شهري ثابت لهم في ظل الوضع الراهن والظروف الاقتصادية الصعبه التي يمر بها العالم أجمع، ونوضح في مقالنا التالي التفاصيل الخاصة والشروط المطلوبة لتجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر.
تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر
لكي يتمكن المواطن الجزائري من تجديد البطالة كل ستة أشهر يوجد بعض الخطوات التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للتشغيل حتى يتم التجديد بطريقة إلكترونية عن طريق بعض الخطوات وهي:
- الخطوة الاولى: تسجيل الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
- الخطوة الثانية: كتابة اسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.
- الخطوة الثالثة: إختيار تجديد منحة البطالة.
- الخطوة الرابعة: تكملة البيانات في الخانات الفارغة بطريقة صحيحة مع إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الموقع.
- الخطوة الخامسة: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة تجديد.
شروط تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر
حتى يتمكن المواطن الجزائري من تجديد منحة البطالة يوجد بعض الشروط والالتزامات التي أقرتها الوكالة الوطنية للتشغيل وتلك الشروط هي:
- اولا: ينبغي أن يكون المتقدم لتجديد منحة البطالة جزائري الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.
- ثانيا: لابد أن يتراوح السن الخاص بالمتقدم ما بين 19 سنه و 49 سنه.
- ثالثا: عدم إمتلاك المتقدم لاي املاك عقارية أو أصول ذات قيمة.
- رابعا: لابد أن يكون المتقدم لا يمتلك دخل شهري ثابت خاص به.
- خامسا: إحضار ما يثبت الموقف النهائي من التجنيد.